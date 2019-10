War Box Office Collection Day 11: गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही ट्रेड पंडित इस बात की ओर इशारा कर दिए थे कि फिल्म 200 करोड़ से भी ज्यादा की बिजनेस करेगी। वहीं रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार को भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7.10 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वीकेंड के पहले दिन शनिवार को फिल्म ने 9 करोड़ से उपर की कमाई की होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म ने 245 करोड़ की कमाई कर ली है।

#War continues its dominance… Will continue to rule BO till #Diwali [#HF4]… Expect solid numbers over the weekend… Marching victoriously towards ₹ 300 cr… #War [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr. Total: ₹ 235.60 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 245.95 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 12, 2019