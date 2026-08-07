1965 का यह खूबसूरत गीत उन लोगों के लिए है, जो उम्र बढ़ने के साथ भी अपने हमसफर के लिए प्यार, अपनापन और सम्मान जताना नहीं भूलते। यह गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ जवानी के दिनों तक सीमित नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी गहरा और खूबसूरत बनता जाता है।

करीब 60 साल पुराना ये गाना आज भी शादियों और पार्टियों की जान माना जाता है। साहिर लुधियानवी के लिखे बोल और संगीतकार रवि द्वारा दिए गए संगीत ने इस गाने को सदाबहार बना दिया।

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फिल्म वक्त का सदाबहार गीत

3 मिनट 24 सेकेंड के इस गीत का नाम “ऐ मेरी जोहरा जबीं” हैं। साल 1965 में आई फिल्म ‘वक्त’ का ये गीत एक ऐसा सदाबहार गीत है, जो उम्र के हर पड़ाव पर प्रेम, सम्मान और जीवनसाथी के प्रति अपनापन महसूस कराता है, खासकर बढ़ती उम्र में।

इस गीत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें प्यार केवल खूबसूरती का नहीं, बल्कि साथ निभाने, विश्वास और रिश्ते की गहराई का जश्न मनाया गया है। आज भी यह गीत शादी की सालगिरह, पारिवारिक समारोहों और विशेष मौकों पर उतनी ही गर्मजोशी से गाया और सुना जाता है।

मन्ना डे की मधर आवाज का जादू

पर्दे पर ये गीत बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया था। “ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं” की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई है। यह गीत बताता है कि सच्चा प्रेम समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है।

मन्ना डे की मधुर आवाज, साहिर लुधियानवी के दिल को छू लेने वाले शब्द और रवि का मधुर संगीत इस गीत को कालजयी बना देते हैं। फिल्म में बलराज साहनी का अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और स्नेह दर्शाने वाला सीन इस गीत को और भी यादगार बना देता है।

दशकों बाद भी क्यों रिलेटेबल

दशकों बाद भी “ऐ मेरी जोहरा जबीं” लोगों के दिलों में उसी अपनेपन के साथ जिंदा है। यह केवल एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, सम्मान और साथ निभाने की खूबसूरत मिसाल है।

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नई पीढ़ी भी इस गीत को पुराने दौर की सबसे बेहतरीन रोमांटिक पेशकश में गिनती है। यही कारण है कि यह गीत भारतीय सिनेमा के सदाबहार और सबसे प्रिय गीतों में आज भी अपनी खास पहचान बनाए हुए है।