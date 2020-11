संगीतकार साजिद- वाजिद की जोड़ी के वाजिद खान का इसी साल 1 जून को निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कमलरुख ने वाजिद के परिवार वालों पर धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर लिखकर कमलरूख ने बताया कि उन्हें उनके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जा रहा है और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कमलरुख एक पारसी परिवार से हैं।

ट्विटर पर कमलरुख ने लिखा, ‘मैं पारसी हूं और वो मुस्लिम थे। इतना समझिए कि हम कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे। यहां तक कि जब हमने शादी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहती हूं कि किस तरह मुझे इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह बेहद शर्मनाक है और सबकी आंखे खोल देने वाला है।’

वाजिद खान की पत्नी ने आगे बताया कि उनकी परवरिश एक पारसी खानदान में लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हुई है। लेकिन वाजिद के परिवार वालों की तरफ से उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया, ‘शादी के बाद मेरी आजादी, शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, मेरे पति के परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। एक शिक्षित, विचारों की लेकर मुखर स्वतंत्र महिला बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी।’

My first hand account of life in an inter caste marriage #anticonversionbill pic.twitter.com/RZwZdFb84O

