Kangana Ranaut: म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान के निधन के बाद उनकी पत्नी अब ससुराल पर कई आरोप लगाते हुए सामने आई हैं। वाजिद खान का इसी साल जून महीने में कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ था। हाल ही में वाजिद खान की पत्नी कमलरुख खान ने सोशल मीडियापर पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने वाजिद के साथ अपनी शादी औऱ शादी के बाद धर्म परिवर्तन उत्पीड़न को लेकर काफी कुछ कहा। कमलरुख के इस पोस्ट को देख कर कंगना रनौत ने भी रिएक्शन दिया है।

कंगना रनौत ने वाजिद की पत्नी के सपोर्ट में आगे आकर कई पोस्ट किए। एक्ट्रेस ने कहा कि- वह उनके बहुत अच्छे दोस्त की विधवा पत्नी हैं। जिन्हें प्रताड़ित किया गया है। कंगना ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा- ‘वह मेरे दोस्त की विधवा हैं जो एक पारसी महिला हैं, जिसे उसके ससुराल द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा है। मैं MODI जी से पूछना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक जो कि ड्रामा, सिंपथी या दंगे नहीं करते, हम उनकी रक्षा कैसे कर रहे हैं? ‘

कंगना ने आगे कहा पारसी इस देश में जेन्युअन मायनॉरिटी हैं। वे आक्रमणकारियों के रूप में नहीं आए। ये वे लोग हैं जो भारत माता के प्रेम के लिए अनुरोध करते दिखे थे। उनकी छोटी सी आबादी ने इस राष्ट्र की सुंदरता-वृद्धि और अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया है।

She is my friends widow a parsi woman who is being harassed by her family for conversion. I want to ask @PMOIndia minority that don’t do sympathy seeking drama, beheadings, riots and conversions, how are we protecting them? Parsis shockingly decreasing numbers ( cont.)

