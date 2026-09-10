Waiting Hai Trailer: हर भारतीय यात्री ने कभी न कभी वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने का इंतजार जरूर किया होगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई इसी परेशानी का ऐसा जुगाड़ निकाल ले, जिससे टिकट आसानी से कन्फर्म होने लगें और बाद में यही तरीका पूरे देश में फैले एक बड़े स्कैम का हिस्सा बन जाए, तो कहानी कितनी दिलचस्प होगी। प्राइम वीडियो की नई एमएक्स ओरिजिनल सीरीज ‘वेटिंग है’ इसी कहानी को दिखाती है। सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

पटना की कहानी पर बनी इस सीरीज में दिव्येंदु और भुवन अरोड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं। दिव्येंदु रेलवे कॉन्स्टेबल सुगम मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं। सुगम अपनी नई नौकरी में खुद को साबित करना चाहता है। वहीं, भुवन अरोड़ा, अफरोज हम्सा के रोल में हैं, जो तकनीक की मदद से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में सेंध लगाने का तरीका खोज लेता है।

1 मिनट 54 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जैसे ही टिकट बुकिंग शुरू होती है, कुछ ही मिनटों में सारी सीटें गायब हो जाती हैं। एजेंट भी आम यात्रियों से पहले टिकट बुक कर लेते हैं। यह देखकर सुगम को शक होता है कि टिकट बुकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है।

सुगम मामले की जांच शुरू करता है। उसकी पत्नी प्रिंसी, जिसका किरदार हर्षिता गौर निभा रही हैं, भी उसे इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए हौसला देती हैं। जांच के दौरान सुगम को पता चलता है कि बुकिंग विंडो खुलने के कुछ ही सेकंड में टिकट कन्फर्म हो जा रहे हैं।

जैसे-जैसे सुगम इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, अफरोज को पकड़ना उसके लिए मुश्किल होता जाता है। अब सवाल यह है कि टिकट बुकिंग का यह खेल कितना बड़ा है और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है?

सीरीज का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता समीर विद्वांस ने किया है। इसमें दिव्येंदु, भुवन अरोड़ा और हर्षिता गौर के अलावा कुमुद मिश्रा, विजय मौर्य, सृष्टि तारे और सुनीता राजवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सीरीज का निर्माण ज्योति देशपांडे और अजय राय ने किया है।

दिव्येंदु ने अपने किरदार सुगम के बारे में बताया कि वह ऐसा पुलिसवाला नहीं है, जिसे हर सवाल का जवाब पहले से पता हो। वह अपनी नई नौकरी में खुद को साबित करने के साथ-साथ शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां भी निभा रहा है। उनके मुताबिक, सीरीज में देसी कॉमेडी के साथ एक दिलचस्प बिल्ली-चूहे का खेल देखने को मिलेगा।

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भुवन अरोड़ा ने अफरोज के किरदार को अपने लिए अलग बताया। उन्होंने कहा कि अफरोज दिल से अच्छा इंसान है, लेकिन हालात उसे गलत काम करने की तरफ ले जाते हैं। अभिनेता के मुताबिक, सीरीज की कहानी कथित तौर पर कुछ वास्तविक घटनाओं से भी प्रेरित है।

‘वेटिंग है’ में रेलवे टिकट की परेशानी, तकनीक और देसी जुगाड़ को एक साथ जोड़ा गया है। कहानी एक आम टिकट की जद्दोजहद से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे एक बड़े स्कैम का रूप ले लेती है। सीरीज में कॉमेडी के साथ सस्पेंस और रोमांच भी देखने को मिलेगा।

‘वेटिंग है’ 16 सितंबर 2026 से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर के एंड्रॉयड ऐप पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी। इसे एमएक्स प्लेयर बाय प्राइम के नए रूप में मोबाइल, कनेक्टेड टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो और फायर टीवी समेत कई प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा।