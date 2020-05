बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। हाल ही में विवेक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ‘भारतीय कानूनी प्रणाली, पुलिस प्रणाली, शासन और शिक्षा प्रणाली काफी पुरानी और ​​भ्रष्ट है, कोई भी सुधार उसे नहीं बचा सकता है। आपको नया सिस्टम बनाने के लिए अपने पुराने सिस्टम को ध्वस्त करना होगा।’ विवेक के इस ट्वीट को देख कर ट्विटर पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने विवेक के ट्वीट पर लिखा, ‘हां सर ताजमहल भी थोड़ा पुराना हो गया है, उसे मिलकर भगवा रंग में नया बनाएंगे।’

Indian legal system, police system, governance and education system are so outdated, corrupt, inefficient and irrelevant that no amount of reforms can ever save them.

To erect a new building you have to demolish the old one.

Pl discuss. #NewWorld

