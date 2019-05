Vivek Oberoi and Smriti Irani: बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को मात दी है। स्मृति और राहुल गांधी के बीच 55 हजार मतों का अंतर था। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की उनकी लोकप्रिय सीट से मात देने पर एक्टर विवेक ओबरॉय ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। विवेक के बधाई ट्वीट पर लोग उनसे स्मृति की डिग्री को लेकर ट्रोल कर रहे हैं।

विवेक ने ट्वीट में लिखा- आखिरकार अमेठी के लोगों ने परिवारवाद की राजनीति का अंत किया। अमेठी के लोगों के साथ अब होगा नया। बहुत बधाई स्मृति ईरानी आपकी यादगार जीत के लिए, आप दुर्गा की तरह डटी रहीं और सारे प्रयास आपके पाले में गए। हमें आपपर गर्व है। विजयी भारत।

Finally the people of #Amethi have put an end to dynasty politics, अमेठी के लोगों के साथ #AbHogaNyay. Big congratulations @smritiirani ji on this remarkable verdict, you stood like a Durga despite all their attempts to malign you. We are all so proud of you. #VijayiBharat

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) May 23, 2019