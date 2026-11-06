नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में विद्युतजिह्वा का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने फिल्म देखने के बाद एक भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने फिल्म के कलाकारों, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की जमकर तारीफ की। विवेक ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को भारतीय संस्कृति और मूल्यों का ‘महायज्ञ’ बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना इस महायज्ञ में उनकी छोटी सी आहुति है।

सोशल मीडिया पर विवेक ने फिल्म की टीम के लिए अलग-अलग संदेश लिखे। उन्होंने खास तौर पर रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार की तारीफ की। अभिनेता के मुताबिक, रणबीर ने अपने अभिनय से राम के व्यक्तित्व की गरिमा, शालीनता और दिव्यता को पर्दे पर उतारा है। इसके अलावा उन्होंने रावण बने यश और माता सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी की भी सराहना की।

‘रामायण’ भारतीय संस्कृति और मूल्यों का महायज्ञ

निर्माता नमित मल्होत्रा को संबोधित करते हुए विवेक ने उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने और इतनी बड़ी कल्पना को पर्दे पर उतारने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, “रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों का महायज्ञ है। इसमें विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना इस महायज्ञ में मेरी छोटी सी आहुति है।”

विवेक ने कहा कि नमित मल्होत्रा ने भगवान राम की कहानी को असाधारण स्तर पर पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखा और उसे साकार करने की कोशिश की है।

अभिनेता ने जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार’ से इसकी तुलना भी की। उन्होंने कहा कि ‘अवतार’ की दुनिया कल्पना से बनाई गई थी, जबकि भगवान राम की दुनिया भारत की सभ्यता, विरासत और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है। विवेक ने इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया।

नितेश तिवारी की तारीफ में कही ये बात

विवेक ओबेरॉय ने निर्देशक नितेश तिवारी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितेश ने इस फिल्म के लिए कई साल समर्पित किए हैं और उनकी मेहनत हर फ्रेम में दिखाई देती है। फिल्म देखने का अनुभव उनके लिए ऐसा था, जैसे वह राम युग में वापस पहुंच गए हों।

उन्होंने लिखा, “मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। मुझे लगा जैसे मैं राम युग में पहुंच गया हूं।” विवेक ने नितेश को भावनाओं का माहिर निर्देशक बताते हुए कहा कि उन्होंने हर पीढ़ी के लिए एक ऐसी कहानी बुनी है, जो दर्शकों से जुड़ती है।

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रणबीर कपूर को पर्दे पर देख भावुक हुए विवेक ओबेरॉय

विवेक ने रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार को लेकर भी खास बात कही। उन्होंने माना कि दर्शकों के मन में यह उत्सुकता थी कि रणबीर इस भूमिका को किस तरह निभाएंगे, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनकी सारी जिज्ञासा खत्म हो गई।

उन्होंने लिखा, “इस बात को लेकर उत्सुकता रही होगी कि आप हमारे प्रिय श्रीराम का किरदार कैसे निभाएंगे, लेकिन कल आपको देखने के बाद मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे पर्दे पर मेरे राम जी नजर आए।”

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विवेक ने कहा कि रणबीर ने अपने अभिनय में राम की गरिमा, शालीनता और दिव्यता को बखूबी दिखाया है। उन्होंने उस सीन का भी जिक्र किया, जिसमें राम को अपने पिता राजा दशरथ के निधन की खबर मिलती है। विवेक के मुताबिक, इस दृश्य में रणबीर का अभिनय देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।

यश के रॉकी से रावण बनने के सफर की तारीफ

विवेक ओबेरॉय ने यश के रावण वाले किरदार की भी जमकर सराहना की। उन्होंने अभिनेता को अपना भाई बताते हुए ‘केजीएफ’ फ्रेंचाइजी के रॉकी से ‘रामायण’ के रावण तक के उनके सफर का जिक्र किया। विवेक ने यश की स्क्रीन प्रेजेंस, ताकत और भव्यता की तारीफ की। वहीं, साई पल्लवी के सीता के किरदार को भी सराहा।