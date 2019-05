Vivek Oberoi: विवेक ओबेरॉय के एक ट्वीट ने सोमवार ( 20 मई) को सबको हैरान कर दिया। एग्जिट पोल वाले ट्वीट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके परिवार की तस्वीर शेयर करने पर विवेक सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। विवेक के इस भद्दे ट्वीट को लेकर यूजर्स के अलावा बॉलीवुड के कई नामी सेलेब्स इस ट्वीट की आलोचना करते नजर आए। ऐसे में विवेक को सलाह दी गई कि इस ट्वीट को वे डिलीट तुरंत करें। तो वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने विवेक के इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर डालने से पहले उन्हें आगाह किया था।

दरअसल, विवेक के इस ट्वीट के सामने आने से कुछ समय पहले ही बिग बी ने एक ट्वीट किया था। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट पोस्ट में लिखा था- ‘सोशल मीडिया पर सोच समझ कर जिक्र करो, ऐ दोस्त। कहीं सामाजिक ऐतबार से गैरमुनासिब न हो।’ बिग बी के इस ट्वीट को देख कर सभी काफी हैरान हैं। ऐसे में सब सवाल करते नजर आ रहे हैं कि क्या बिग बी को इस बात का अहसास था कि ऐश्वर्या राय पर इस तरह का ट्वीट सामने आने वाला है!

इतना ही नहीं बिग बी को लेकर फैन्स ये भी कहते नजर आए कि श्रीदेवी की मौत से पहले भी बिग बी ने अपने ट्विटर हेंडल से इस प्रकार का एक ट्वीट किया था, जिसमें लोगों ने हैरानगी जताई थी कि क्या बिग बी को अहसास था कि श्रीदेवी के साथ कोई घटना घटने वाली है!

अमिताभ बच्चन के हाल के ट्वीट को देख कर भी अंदाजे लग रहे हैं कि अमिताभ ने पहले ही विवेक को चेताया था कि सोशल मीडिया पर जो भी जिक्र करें सोच समझ कर। बता दें, फिलहाल विवेक ओबेरॉय ने अपने उस ट्वीट को अकाउंट से हटा लिया है जिसमें वे एक्जिट पोल के ट्वीट पर कभी ऐश्वर्या-सलमान खान, कभी खुद की तस्वीर के साथ ऐश्वर्या की तस्वीर और अंत में अभिषेक बच्चन और अराध्या संग ऐश की फैमिली फोटो का इस्तेमाल करते नजर आए थे।

Even if one woman is offended by my reply to the meme, it calls for remedial action. Apologie tweet deleted.

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) May 21, 2019