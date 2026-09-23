बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्मों के साथ-साथ सामाजिक कामों के लिए भी जाने जाते हैं। एक्टर ने कई कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद की है। इन्हीं में से एक हैं सहारा शाह हैं, जिन्हें विवेक ने महज ढाई साल की उम्र में गोद लिया था। उस वक्त सहारा कैंसर से जूझ रही थीं। अब 22 साल की सहारा ने कैंसर को मात दे दी है और जल्द ही फिल्मों में बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं।

हाल ही में मुंबई में आयोजित CRPA Cancer Rose Day कार्यक्रम में सहारा ने अपने फिल्मी डेब्यू का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वह एक नेपाली फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान सहारा ने मंच पर अपनी फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया और विवेक ओबेरॉय से आशीर्वाद लिया।

सहारा ने बताया कि उन्होंने एविएशन की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है और जल्द ही कमर्शियल पायलट बनेगीं। हालांकि, एक्टिंग का सपना भी उनके दिल के करीब रहा है।

सहारा ने इवेंट में कहा, “मैंने अपनी एविएशन ट्रेनिंग पूरी कर ली है। मैं जल्द ही आपसे दुबई में मिलूंगी, और मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कोई दूरी रहेगी।” इसके बाद, उन्होंने 3 सितंबर को विवेक के 50वें जन्मदिन पर उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। इस मौके पर विवेक ने कैंसर से जूझ रहे 50 और बच्चों को गोद लिया और उनके पूरे इलाज का खर्च उठाने का वादा किया।

सहारा ने कार्यक्रम में कहा, “मैं एक फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हूं। यह एक नेपाली फिल्म है। मैंने अभी इसे साइन नहीं किया है। मैं पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी। आप मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। मैंने आपको बचपन से देखा है और हमेशा आपके नक्शेकदम पर चलना चाहती थी। मैं अभी आपकी मंजिल के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी, जहां आप हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब भी बात एक्टिंग, डांसिंग या अपनी पसंद का कुछ करने की आई, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। इसकी वजह से मुझे अपने और अपनी मां के लिए बड़े सपने देखने का हौसला मिला। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां ये सब किसी दूर के सपने जैसा लगता था। लेकिन यह सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया।”

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सहारा ने विवेक को ‘दादा’ कहकर संबोधित किया और कहा कि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहे और पिता की कमी को पूरा किया। उन्होंने कहा, “आपको यह तोहफा देना मुझे बहुत छोटी चीज लगती है, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया है, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। आपके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार और सम्मान है। मैं बहुत भावुक हूं।”

सहारा की बातें सुनकर विवेक भी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने मंच पर सहारा की पहली फिल्म साइन करते हुए तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। विवेक ने कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह अपने करियर में खूब आगे बढ़े।

विवेक ने सहारा के कैंसर से लड़ने के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था, तब वह महज ढाई साल की थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला था और वह कीमोथेरेपी से गुजर रही थी। विवेक ने कहा कि जिस तरह सहारा ने उस वक्त उनका हाथ पकड़ा था, तभी उन्हें यकीन हो गया था कि वह इस जंग को जीत जाएगी।