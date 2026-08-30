टीवी की चर्चित जोड़ियों में से एक दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 26 मई 2026 को जुड़वा बेटों का स्वागत किया था। माता-पिता बनने के बाद दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने पैरेंटहुड के बाद बदली अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर भी बात की और इसे ‘हकीकत’ बताते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

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हिंदी रश के साथ बातचीत में विवेक दहिया ने बताया कि एक मां के शरीर में डिलीवरी के बाद कई तरह के बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके शरीर में होने वाले हॉर्मोनल बदलाव। जो कई चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

उन्होंने कहा, “पोस्टपार्टम डिप्रेशन सच है। एक महिला के जीवन में इस दौरान कई तरह के बदलाव आते हैं, खासकर हार्मोनल बदलाव। मां को यह एहसास होने लगता है कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे इसी बदलाव के साथ जीना है। इस स्थिति को स्वीकार करना और इससे तालमेल बैठाना बेहद मुश्किल हो सकता है।”

विवेक दहिया ने आगे पोस्टपार्टम रिकवरी के दौरान होने वाली बदलावों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी लगभग पूरी तरह बच्चे की देखभाल के इर्द-गिर्द सिमट जाती है।

‘ये है मोहब्बतें’ फेम एक्टर विवेक दहिया ने यह भी बताया कि जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी की कोर स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांका रोजाना वर्कआउट करती हैं, ऐसे में शरीर में आया यह अचानक बदलाव उनके लिए काफी मुश्किल रहा।

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विवेक के मुताबिक, “इसके साथ पेट भी जेली जैसा महसूस होता है। समझ नहीं आता कि शरीर पहले जैसा कब और कैसे होगा, इसमें कितना वक्त लगेगा और आप पूरी तरह कैसे रिकवर करेंगी। ऊपर से दिनभर की ज्यादातर गतिविधियां बच्चे को दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने में ही निकल जाती हैं।”

एक्टर ने बताया कि वह इस समय अपनी पत्नी दिव्यांका की इस फेज से बाहर निकलने में काफी मदद करते हैं। विवेक दहिया ने बच्चे की देखभाल के दौरान जिम्मेदारियां साझा करने को लेकर भी बात की।

विवेक ने कहा, “उदाहरण के लिए, जब वह दूध पंप कर रही होती हैं, तब मैं बच्चे को बोतल से दूध पिलाता हूं। इससे एक तरह से पत्नी को भी यह महसूस होता है कि पति भी बच्चे की जिम्मेदारी में बराबर योगदान दे रहा है।”