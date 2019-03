2019 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। ऐसे में बायोपिक से जुड़े विवेक ओबेरॉय के 9 लुक्स सामने आए हैं। जो सोशल मीडिया पर शेयर होना शुरू हो गए हैं। बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी वहीं बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ 12 अप्रैल को रिलीज होगी।

फिल्म में विवेक ओबेरॉय लीड रोल में: बता दें की पीएम मोदी की फिल्म में विवेक ओबेरॉय लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं फिल्म का डायरेक्शन उमुंग कुमार कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी में ही शुरू हो गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही फिल्म किसी न किसी वजह से चर्चा में है। पहले जहां इसके पोस्टर ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं तो वहीं हाल ही में गुजरात में हुए गोधरा कांड के शूट को लेकर फिल्म सुर्खियों में आ गई थी।

Vivek Anand Oberoi's different looks in the biopic #PMNarendraModi… Directed by Omung Kumar… Produced by Sandip Ssingh, Suresh Oberoi and Anand Pandit… 12 April 2019 release. pic.twitter.com/lkIMrbBhJT

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2019