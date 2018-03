फिल्म डायरेक्टर बोले- बॉलीवुड के हार्वे वेइंस्टिनों को सामने लाने के लिए चाहिए ढेरों कंगना रनौत

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था। विवेक ने अपने पोस्ट में बॉलीवुड कास्टिंग काउच को लेकर सबके सामने अपनी बात रखी थी। वहीं उन्होंने अपने भतीजे के साथ हुए अनुभव को भी अपने पोस्ट पर शेयर किया। रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि बॉलीवुड में इस चीज का पर्दा फाश करने के लिए कई सारी कंगना रनौत की जरूरत है।

इससे पहले अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ‘मेरा भतीजा भी यूएस से बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आया था। इस दौरान उसे कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलाया गया। उन्होंने उसे बुलवाया और उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उसने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। इस तरह की कई कहानियां हैं।’

ट्विटर पर अपनी बात रखने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जो ट्वीट मैंने किया उसमें इसी कॉन्टेस्ट में बात हो रही है कि बॉलीवुड में सिर्फ महिलाओं को ही नहीं मर्दों को भी इनस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।

आईएनएस के मुताबिक अग्निहोत्री ने कहा, ‘बॉलीवुड के हार्वे वेइंस्टिनों को सामने लाने के लिए ढेरों कंगना रनौत की जरूरत है। मेरा भतीजा भी इसका विक्टम बन चुका है। लेकिन कौन है जो इससे लड़ेगा? इसके लिए बहुत सारी कंगना रनौत की जरूरत है।’

On of my nephews came from US to try his luck in Bollywood. Introduced him to the middleman of India’s top star & Producer/director. He was promptly invited where he was propositioned, molested & sexually exploited by the most powerful. Left India forever. Many stories like this.

— Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) March 4, 2018