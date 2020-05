बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के पहले शराब और तंबाकू की दुकानों को खोलने की सलाह दी थी और कहा था कि शराब और सिगरेट की दुकानें खोलने में हर्ज क्या है। अब जब शराब और तंबाकू की दुकानें खुलने के बाद सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर किरकिरी होने लगी तो विवेक अग्निहोत्री ने अपने पुराने ट्वीट के ठीक उलट कहा है कि इन दुकानों को खोलने का शानदार विचार किसका था?

दरअसल हफ्तेभर पहले (26 अप्रैल) विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्विटर पर शराब और सिगरेट की दुकानों को खोलने की सलाह देते हुए लिखा था, हालांकि मैं शराब या सिगरेट नहीं पीता, लेकिन शराब और सिगरेट की दुकानें खोलने में हर्ज क्या है? लोगों को बंद जीवन को जारी रखने के लिए कुछ दिया जाए। क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं, तो ये शराब तस्कर करेंगे। धीरे-धीरे, पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​भी शामिल हो जाएंगी। जो अभी नहीं हो रहा है।”

अब लगभग एक हफ्ते बाद शराब की दुकानों के खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिग को लेकर सोशल मीडिया लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने लगे तो निर्देशक ने भी 4 मई को एक ट्वीट किया और पूछा कि नहीं पता शराब और तंबाकू की दुकानों को खोलने का ये शानदार विचार किसका था? सोशल मीडिया यूजर्स विवेक अग्निहोत्री के इन दोनों ट्वीट को शेयर कर ट्रोल कर रहे हैं।

Though I don’t drink or smoke, what is the harm in opening alcohol and cigarette shops? Give people something to continue with the locked up life.

Because if you don’t, bootleggers will do. Slowly, cops and other agencies will also get involved. As if it’s not happening.

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 26, 2020