Vishal Dadlani: बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित करने को लेकर विशाल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पहले तो रंजन गोगोई को बधाई दी। कटाक्ष भरे अंदाज में बधाई देने के बाद उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी तंज कसा।

विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में लिखा-‘गोगोई-जी को बधाई, हमारे बिल्कुल निष्पक्ष न्याय-व्यवस्था को बधाई, और भारत की अंधी-बेहरी जनता को अपने ऐसी खबरों से हमेशा “अज्जस्ट” करने की क्षमता पर बधाई। मजाल है कि कोई कह दे के “इसके बदले में वो हुआ था।” ऐसी फ़िज़ूल की सोच रखनेवालों को शर्म आनी चाहिये। कोई तो शर्म कर ले, आखिर?’

विशाल ददलानी के ट्वीट पर लोगों ने कई तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कहा-‘रंजन गोगोई जी ने एक नया इतिहास लिखा है। उम्मीद है अब सदन में खुल कर दलाली के लिए काम करेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना के बीच संतुलन बनाने वाले पहले महापुरुष है!’ तो वहीं दूसरा यूजर कहता-‘इस बेहयाई से इतनी जल्दी बाबरी मस्जिद हड़पने का इनाम, इतनी बेहया तो वैश्याएं भी नहीं।’

एक अन्य यूजर लिखता- ‘न्याय पालिका का हाल सुन कर आज आम आदमी खुदकुशी करना बेहतर समझता है,(समझौता) मैं और मेरे साथी खुद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट में 10साल से न्याय के लड़ रहे है। जज साहब सिर्फ तारीख पर तारीख..देते हैं मेरा देश महान है….।’

पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित करने पर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- मिस्टर गोगोई, आपने कई सारे दिल तोड़े हैं। आप जैसे लोग ही हमारे विश्वास को तोड़ सकते हैं, हम विश्वास करें ये नामुमकिन कर सकते हैं।’

Mr Gogoi, You broke too many hearts. People like you make it impossible for us to trust and respect others. That Sir is the biggest disservice you have done. Have a good one Sir.

