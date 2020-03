Vishal Dadlani: बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं वह नोट बंदी की तरह ही तो कोरोना वायरस के मरीजों को नहीं गिन रहे हैं? इस ट्वीट के बाद विशाल को ट्विटर पर न सिर्फ ट्रोल किया जाने लगा, बल्कि कहा जाने लगा कि वह काफी इंसेंसिटिव हैं।

ददलानी ने अपने ट्वीट में कहा था- ‘ भारत में कोरोना वायरस केस को लेकर क्या आपके पास डेली के लिए सोर्स हैं? ऑफीशियल, अपडेट्स या वेरिफाई फिगर हैं? या फिर आप नोट बंदी के डेटा की तरह या फिर दिल्ली वोटर्स पर्सेंटेज की तरह इसे ले रहे हैं?’

विशाल ददलानी के इस ट्वीट को देख कर एक यूजर लिखता- ‘ठीक तरह से व्यवहार करो ये तुम्हारा Indian Idol का स्टेज नहीं है, समझे।’ तो किसी ने कहा-अरे कम से कम इसमें तो पॉलिटिक्स मत घुसाओ, थोड़ा शर्म करो।

तो वहीं एक यूजर लिखता- ‘कोई भी चीज डीसेंसी से की जाए या लिखी जाए तो उसे एप्रिशइएट करना चाहिए। लेकिन इसे नहीं। हम सभी को इस सोच से उभरने की जरूरत है, ग्रो करने की जरूरत है। यह बहुत बुरा वक्त है जो चल रहा है। ऐसे में आप ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं।’ इसी के साथ ही विशाल ददलानी को ट्रोल्स ने घेर लिया।

Do we have a source for daily, official, updated & verified figures on Coronavirus cases in India?

Or are they also being "counted", like Demonetisation data and the Delhi voter-percentage?

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) March 17, 2020