मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी अपनी गायकी और संगीत के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। कई रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आ चुके विशाल की एक अलग पहचान उनका पूरी तरह मुंडा हुआ सिर भी है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने महज 23 साल की उम्र में अपने बाल मुंडवाने का फैसला किया था और उसके बाद कभी बाल नहीं बढ़ाए।

23 साल की उम्र में मुंडवा लिए थे बाल

विशाल हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के यूट्यूब शो ‘डबल डेट’ में श्रुति हासन के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवाने के पीछे की कहानी बताई। विशाल ने बताया कि उस समय वह काफी धार्मिक हुआ करते थे। एक दिन सुबह उठने पर उन्हें अचानक तिरुपति जाने और वहां सिर मुंडवाने की तीव्र इच्छा हुई। इसके बाद वह तिरुपति गए और उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए।

तिरुपति जाने की इच्छा और मुंडवा लिया सिर

विशाल ने बताया, “मैंने 23 साल की उम्र में अपने बाल मुंडवाए थे। उस समय मैं बहुत धार्मिक था। एक दिन सुबह उठा तो मन में अचानक तिरुपति जाने और सिर मुंडवाने की इच्छा हुई। मैं वहां गया और ऐसा कर भी लिया। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि मैंने उसी समय कसम खा ली कि अब कभी बाल नहीं बढ़ाऊंगा।”

उनकी यह बात सुनकर नेहा धूपिया ने पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसी कसम क्यों खाई थी? इस पर विशाल ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि शराब न पीने का फैसला भी उन्होंने इसी तरह लिया था। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वह कभी शराब नहीं पिएंगे और आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। विशाल के मुताबिक, सिंधी परिवार से होने के कारण उनके घर में शराब पीना आम बात थी, लेकिन उन्हें कभी इसे पीने का मन नहीं हुआ।

एक झटके में छोड़ दी थी सिगरेट

विशाल ने बातचीत में यह भी बताया कि वह पहले बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन अचानक इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, “मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था और मैंने इसे एकदम से छोड़ दिया। मुझे पता था कि अगर आज नहीं छोड़ूंगा तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगा।”

पहले थे बेहद धार्मिक, अब खुद को मानते हैं नास्तिक

शो में मौजूद श्रुति हासन ने बताया कि वह खुद को बेहद आध्यात्मिक और धार्मिक मानती हैं। इस पर नेहा ने विशाल से पूछा कि क्या वह भी पहले धार्मिक थे, लेकिन अब नास्तिक हो गए हैं? विशाल ने इस बात पर सहमति जताई।

उन्होंने बताया कि वह किसी चीज को बिना समझे या आजमाए खारिज नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने अलग-अलग धर्मों और धार्मिक परंपराओं को अपनाकर समझने की कोशिश की। हालांकि, बाद में उन्हें महसूस हुआ कि सभी धर्म इंसान को अच्छा इंसान बनने की सीख देते हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि इसके लिए किसी धर्म से जुड़ना जरूरी क्यों है?

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अपनी सोच समझाते हुए विशाल ने संत कबीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कबीर ने बताया था कि इंसान हजार किताबें पढ़ सकता है, लेकिन असल में उसे अपने दिल को पढ़ना चाहिए।

विग और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर भी कही थी बात

विशाल ददलानी साल 2018 में भी अपने गंजे लुक को लेकर चर्चा में आए थे। उस दौरान उन्होंने विग लगाने और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के चलन पर अपनी राय रखी थी। एक्स (पहले ट्विटर) पर उन्होंने लिखा था कि विग और हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें अपना लुक पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 23 या 24 साल की उम्र में सिर मुंडवाया था और उसके बाद कभी बाल नहीं बढ़ाए, क्योंकि वह खुद को इसी लुक में पसंद करते हैं। इसी साल विशाल ने 24 साल बाद पहली बार अपनी क्लीन शेव ठुड्डी भी दिखाई थी।

राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर रखते हैं राय

संगीत और टीवी शोज के अलावा विशाल ददलानी अपने बेबाक राजनीतिक विचारों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करते नजर आते हैं। इसके अलावा वह कई सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रख चुके हैं। NEET छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने खुलकर समर्थन जताया था।