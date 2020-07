Vishal Dadlani: कोरोना काल के शुरुआती दौर में पीएम मोदी द्वारा ‘पीएम केयर फंड’ बनाया गया था जो कि असहायों की मदद के लक्ष्य से स्थापित किया गया। ‘पीएम केयर फंड’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान तक ने पीएम केयर फंड में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। कई लोगों ने इस बारे में सवाल किया था कि इतना पैसा जमा होने के बाद कहां कहां लग रहा है इस बारे में भी जनता को जानकारी दी जानी चाहिए।

ऐसे में बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठाया। विशाल ददलानी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा-‘लोगों ने अब सो कॉल्ड ‘पीएम केयर फंड’ के बारे में पूछना बंद कर दिया है। हम लोग सवाल करने से डरते हैं, अथॉरिटी से सही सवाल का जवाब तक नहीं मांगते। हम सेवाशील और गुलाम हैं, हमें आश्चर्य है कि भारत अभी तक एक महाशक्ति क्यों नहीं है?’

विशाल ददलानी के इस पोस्ट को देख कर यूजर्स भड़कने लगे। एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा- ”तो क्या आपने पूछताछ करने की कोशिश की उस फैमिली से जिसने 60 सालों से लूट मचाई? ऐसा है कि आपको अच्छा काम करने को मिल नहीं रहा है। तो अब आप पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की कोशिशों में जुटे हुए हो।”

Meanwhile, India has totally stopped asking about the so called PM-CARES fund.

We are afraid to question authority, we are servile & slave-like, while we wonder why India isn't a superpower yet. https://t.co/WmaGwMLoBL

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) July 13, 2020