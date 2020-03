Vishal Dadlani : बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने अपने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने शनिवार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग की थी। शिवसेना सरकार से बीजेपी ने कहा कि वह औरंगाबाद को ‘संभाजी नगर’ कर दें। ऐसे में बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा-‘सत्ता छिनी नहीं कि सर्कस शुरू हो गया’।

म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने ट्वीट कर कहा- ‘ 5 साल तक सरकार में रहने के बाद तो नाम नहीं बदला था? पावर से आउट होने के बाद सर्कस शुरू हो गया है।, काय साहेब, लोक मूर्ख वाटते का? (क्या सर लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या?’

विशाल के इस ट्वीट पर पब्लिक के भी रिएक्शन आने लगे। ऐसे में लोगों ने भी विशाल के साथ बिजेपी से सवाल करना शुरू कर दिया-‘जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया ये काम?’ तो किसी ने कहा- ‘अरे आप समझे नहीं, करना कुछ ऐसे है कि बात अपने पे न आए।’ तो किसीने कहा- ‘अपने कार्यालय में सो रहे थे भाई?’

5 years in power, but no name change.

A few months out of power, and the circus begins.

काय, साहेब? लोक मूर्ख वाटते का? https://t.co/oo80B0rL5O

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) March 2, 2020