अर्णब गोस्वामी चैट लीक मामले पर बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी अर्णब गोस्वामी पर भड़कते दिखे। विशाल ददलानी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए जिसमें वह अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बोलते नजर आए। विशाल ददलानी के अर्णब पर ऐसे बरसने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी की बौछार हो गई। अर्णब सपोर्टर्स और फॉलोअर्स उनके पक्ष में आकर उनका बचाव करने लगे। वहीं कई लोग अर्णब को ट्रोल करते दिखे तो कोई विशाल ददलानी पर सवाल खड़ा करता नजर आया।

सिंगर विशाल ददलानी ने अपने पहले ट्वीट में अर्णब के लिए लिखा- सिर्फ एक साधारण सी बात, यदि एक इंडियन 40 भारतीय सैनिकों की हत्या से प्राप्त व्यक्तिगत लाभ पर आनन्दित होता है। तो ऐसे आदमी को शर्मसार किया जाना चाहिए। क्या कोई भी भारतीय इससे असहमत है? विशाल ने आगे एक और पोस्ट किया और कहा- चोरणब मिला क्या? देश के गद्दारों को चप्पल पहनाओ।

अगले ट्वीट में विशाल ददलानी ने अर्णब को लेकर कहा- हां मुझे पता है 24 घंटे बीत चुके हैं। पर ये मत भूलो कि एंटीनेशनलिस्ट गोस्वामी ने क्या किया? अर्नब ने 40 जवानों की शहादत का जश्न मनाया क्योंकि इससे उन्हें टीआरपी मिली। ऐसे में एक यूजर ने कहा- मेरे प्रिय मित्र समस्या अति राष्ट्रवाद की है जो इस देश में COVID वैक्सीन की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से वितरित है। दुर्भाग्य से हमारे देशवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच अंतर नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में।

I know it’s been 24 hours, but don’t forget what #AntinationalGooswami did.

He rejoiced at the #Pulwama attack and the deaths of 40 Indian soldiers because it gave him TRPs.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 19, 2021