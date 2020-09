Sushant Singh Rajput Death Case, SSR Viscera Report: सुशांत सिंह राजपूत मामले में AIIMS की विसरा रिपोर्ट आ चुकी है। जिसमें कहा गया है कि सुशांत के विसरा में पॉइजन नहीं पाया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टर शेखर सुमन का एक ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में शेखर सुमन कहते हैं कि ‘CBI की जांच में काफी डिले हुआ है, जो किसी बात की ओर इशारा करती है।’

एक्टर ने अपने ट्वीट में कहा- ‘सीबीआई जांच में हुई भारी देरी से लगता है कि उन्होंने एक खाली हाथ खींच लिया है। लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वापस आते हुए उनके पैरों से ठोकर लगेगी। पब्लिक डोमेन में इतने बड़े पैमाने पर सबूत सामने आ रहे हैं। क्या उनका कोई मतलब नहीं है?’

शेखर सुमन की बात का समर्थन करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स और एसएसआर फैंस सामने आए। कई लोग कहते दिखे- सीबीआई मर्डर एंगल से भी इंवेस्टिगेशन करेगी। तो किसी ने कहा-‘एम्स की रिपोर्ट में विसरा में बेशक जहर नहीं मिला लेकिन कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं मिली है।’ तो किसी ने कहा कि- ‘सुशांत के कुर्ते में सुइयां लगी थीं क्या जो उनके गले में छोटे-छोटे निशान खून के पॉइंट्स बने हुए हैं’

The huge delay in CBI investigation seems to indicate that they have drawn a blank.But we are still hoping they wd stumble upon smthg.There are so many incriminating evidences in the public domain.Don't they mean anything?Ev one is getting terribly impatient.

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) September 29, 2020