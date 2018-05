मैच से पहले रोमांटिक हुए विराट कोहली, खास अंदाज में अनुष्का शर्मा को किया बर्थडे विश

अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के मौके पर पति विराट कोहली ने अनुष्का को स्पेशल विशेज दीं। इतना ही नहीं विराट ने पत्नी अनुष्का को खास तरह से बर्थडे विश किया। विराट ने अपने सोशल पोस्ट के माध्यम से अनुष्का को ट्विटर पर विश किया। विराट ने अनुष्का के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में विराट अनुष्का को केक खिला रहे हैं। तस्वीर में अनुष्का ने ब्लैक कलर का स्वेटर पहना हुआ है। वहीं विराट ने मेहंदी कलर की फुलस्लीव्स टीशर्ट पहनी हुई है। विराट ने अपने इस पोस्ट को कैप्शन भी दिया है। अनुष्का को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होनें इस तस्वीर के कैप्शन पर लिखा है- ‘हैप्पी बर्थडे माय लव, बहुत सकारात्मक और इमानदार इंसान जिसे मैं जानता हूं। लव यू।’

सोशल मीडिया पर विराट के इस पोस्ट के सामने आने के बाद विरुष्का फैन्स ने अनुष्का को बधाइयां देना शुरू कर दिया। वहीं विराट अनुष्का के 6,087 फैन्स उनके इस ट्वीट को रीट्वीट कर चुके हैं। इसके अलावा अनुष्का विराट की इस तस्वीर को अब तक 51,535 लोग लाइक कर चुके हैं।

Happy B’day my love. The most positive and honest person I know. Love you pic.twitter.com/WTepj5e4pe

— Virat Kohli (@imVkohli) May 1, 2018