फिर विराट कोहली जैसी टी-शर्ट पहन कर निकलीं अनुष्का शर्मा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भले ही साथ में कम नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके प्यार को दुनिया के सामने ले ही आती हैं। अनुष्का शर्मा हाल ही में एक बार फिर अपने पति विराट कोहली जैसे कपड़ों में नजर आईं। अनुष्का शर्मा के साथ यह पहली बार नहीं था कि उन्होंने अपने पति जैसी टी-शर्ट पहनी हो। इससे पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुकी हैं। और जब-जब वह ऐसा कुछ करती हैं उनकी तस्वीरें विराट के साथ कोलाज बना कर उनके फैन्स ट्विटर पर शेयर कर देते हैं।

इस बार अनुष्का शर्मा विराट कोहली जैसी ही ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन कर निकली थीं जिस पर CARRE लिखा हुआ है। तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं और इसी के साथ वे तस्वीरें भी वापस शेयर की जाने लगीं जिनमें विराट और अनुष्का ने एक जैसे कपड़े पहने थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो विराट कोहली इन दिनों आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं अनुष्का शर्मा के पास भी ढेर सारा काम है जिसमें वह बिजी हैं। आने वाले वक्त में अनुष्का शर्मा कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं।

And she does it yet again! #Virushka @AnushkaSharma @imVkohli pic.twitter.com/AoQwOX9vjh

बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई उनकी पिछली फिल्म “परी” ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब वह जल्द ही फिल्म ‘जीरो’ में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म ‘संजू’ और “सुई धागा” में भी अनुष्का अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म सुई धागा में अनुष्का वरुण धवन के साथ काम करती नजर आएंगी और संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में भी उनका अहम किरदार है। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस से बनी अब तक की उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं।

He stole her heart so she continues to steal his clothes every now & then #Virushka @AnushkaSharma @imVkohli pic.twitter.com/e3xByigDBE

— Mrs Nags (@jugheadjasoos) March 31, 2018