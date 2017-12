शर्मा सरनेम न बदलना, रोहित की सलाह पर अनुष्का शर्मा ने दिया यह जवाब

बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी में शादी कर ली है। इसके चलते सभी इन दोनों सितारों को शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ विराट और अनुष्का की शादी की तस्वीरें ही वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन ने इस जोड़े को मुबारकबाद दी। इस मौके पर क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपने कप्तान और दोस्त विराट कोहली को शादी की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रोहित शर्मा ने भाभी अनुष्का शर्मा को एक सलाह भी दे डाली।

रोहित शर्मा ने विराट और अनुष्का को शादी की बधाई देते हुए ट्वीट किया। रोहित ने लिखा, ‘ विराट, आप दोनों को शादी की मुबारकबाद। मैं तुम्हारे साथ अच्छे पति बनने के टिप्स शेयर करूंगा। बस अपना सरनेम अपने साथ रखें।’ इस पर अनुष्का शर्मा रोहित शर्मा को जवाब देती हैं। अनुष्का कहती हैं, ‘हाहाहा थैंक्स रोहित…और आपको शानदार इनिंग के लिए मुबारकबाद’। बुधवार को कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे में नाबाद 208 रनों की पारी खेली जो कि उनका वनडे इतिहास में तीसरा दोहरा शतक है।

Congratulations you two! @imVkohli , I’ll share the husband handbook with you. @AnushkaSharma , keep the surname

