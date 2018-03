महिला दिवस 2018: अनुष्का शर्मा को पति विराट कोहली ने इस खास अंदाज में दी बधाई, देखें वीडियो

8 मार्च को महिलाओं के सम्मान में विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पत्नी अनुष्का शर्मा समेत देश-विदेश की सभी महिलाओं को खास अंदाज में बधाई दी है। दरअसल, विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर किया है। विराट द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कैप्शन लिखा है, किसी एक महिला को टैग करिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को टैग किया है।

वीडियो में विराट कोहली सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, ”महिला और पुरुष कैसे समान नहीं होते, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो। सच्चाई तो यह है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण, घरेलू हिंसा, विरोध के खिलाफ धमकी और लिस्ट में और भी बहुत चीजें शामिल हैं। इन सब के बावजूद भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं और अपनी जिंदगी में चमक हासिल करती हैं। अभी भी आप सोचते हैं कि क्या वह बराबर नहीं हैं। वे लोग बराबर से कहीं ज्यादा बेटर हैं।”

Tag the extraordinary woman in your life who is #BetterThanEqual @Staywrogn@AnushkaSharma pic.twitter.com/NdjNEPYQjD

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018