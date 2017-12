जहां जहीर खान और सागरिका घाटगे का हुआ था रिसेप्शन, वहीं आज विराट, अनुष्का भी देंगे ग्रैंड पार्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के दिल्ली रिसेप्शन के बाद अब मुंबई में विराट-अनुष्का का ग्रैंड रिसेप्शन होना है। विराट और अनुष्का का ये दूसरा रिसेप्शन आज यानी मंगलवार 26 दिसंबर को मुंबई के एक शानदार होटल में होगा। सोशल मीडिया में विराट और अनुष्का के प्रोग्राम के इंविटेशन कार्ड की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में दोनों फैमिलीज अपने गेस्ट को बेटे विराट और बेटी अनुष्का के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रही हैं।

वेन्यू है- एस्टोन बालरूम ऑफ सेंट रेजिस होटल। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार यह वेन्यू वही है जहां कुछ वक्त पहले जहीर खान और सागरिका घाटगे का कार्यक्रम (पोस्ट वेडिंग फंक्शन) किया गया था। जहीर-सागरिका के इस कार्यक्रम में अनुष्का और विराट भी मौजूद थे। अब उसी वेन्यू में विराट और अनुष्का का भी रिसेप्शन है। विराट और अनुष्का की रिसेप्शन पार्टी शाम 8.30 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें, इस वेडिंग रिसेप्शन पार्टी की थीम पेस्टल फ्लोरल थीम बेस्ड हैं जहां सब कुछ गोल्डन-सिल्वर नजर आएगा।

इससे पहले अनुष्का और विराट की शादी में भी यही थीम रखी गई थी। मुंबई रिसेप्शन के बाद विराट अनुष्का का प्लान यहीं खत्म नहीं होता है। इसके बाद विराट अनुष्का साउथ अफ्रीका की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहां विराट और अनुष्का अपना न्यू इयर मनाएंगे।

@imVkohli @AnushkaSharma what a lovely invite. Everything about your wedding has been personal,classy & romantic. Just like you both. God bless. pic.twitter.com/OBHVp2dnE1

