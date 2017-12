रिसेप्शन पार्टी में शाहरुख ने अनुष्का के लिए बोला ये डायलॉग, सुन कर हैरान रह गए विराट!

बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का 26 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन था। इस रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड जगत से लेकर क्रिकेट फील्ड के सितारे देखने को मिले। पार्टी में सचिन तेंदुलकर, धोनी से लेकर शााहरुख और बिग बी तक बड़े स्टार्स मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी में रेखा, एश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत भी दिखाई दीं। वैसे तो पार्टी में हर सितारा चमक रहा था। लेकिन इस दौरान बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख विरुष्का की पार्टी में छाए रहे। शाहरुख ने विराटअनुष्का की रिसेप्शन पार्टी में स्टेज पर खूब समा बांधा।

शाहरुख ने माइक संभाला आस पास स्टार ऑफ द ईवनिंग अनुष्का और विराट को खड़ा किया और उनसे थोड़ी मस्ती ली। शाहरुख ने इस दौरान विराट को अफनी और अनुष्का की फिल्म ‘जब तक है जान’ का एक डायलॉग बोलने को दिया। शाहरुख ने कहा, विराट मेरे पीछे रिपीट करो, तेरे जुल्फों की…नहीं भूलूंगा मैं… जब तक है खान.. जब तक है खान… इस पर अनुष्का जोर से हंस पड़ती हैं। विराट भी शरमा कर हंसने लगते हैं।

A post shared by SHAH RUKH KHAN. (@shahrukhkhan100) on Dec 26, 2017 at 7:41pm PST

इसके बाद अनुष्का विराट को स्वीट सा किस करती हैं। शाहरुख पार्टी में विराट के सामने अनुष्का के हाथ पर किस करते हुए भी नजर आए। शाहरुख जैसे ही पार्टी में आते हैं विराट अनुष्का से मिलते वक्त वह अनुष्का के हाथ पर किस करते हैं। देखें वीडियो:-

@iamsrk meeting Anushka and Virat at their reception in Mumbai tonight #VirushkaReception pic.twitter.com/6KLO7F2a65

— Anushka Sharma FC™ (@AnushkaSFanCIub) December 26, 2017