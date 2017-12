विराट के सामने शाहरुख खान ने किया अनुष्का के हाथ पर किस, रणबीर ने बनाया दिल

कल मुंबई में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दूसरा वेडिंग रिसेप्शन दिया। इस मौके पर बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की बहुत सी हस्तियों ने शिरकत की। रणबीर कपूर और शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन और रेखा जैसे स्टार्स आए थे। वहीं किक्रेटर्स में अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमरा, संदीप पाटिल, रविचंद्रन अश्विन जैसे कई नाम शामिल थे। इस स्टार जोड़े ने लोअर परेल के सेंट रेगिस पांच सितारा होटल में अपना दूसरा रिसेप्शन उसी जगह पर दिया जहां सागरिका घाटगे और जहीर खान ने दिया था।

अनुष्का के साथ ऐ दिल है मुश्किल और बॉम्बे वेल्वेट में काम कर चुके रणबीर कपूर रिसेप्शन में पहुंचे। उन्होंने कपल के साथ हाथों से दिल का शेप बनाया। उनकी इस तस्वीर को रणबीर कपूर डेली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान और जब हैरी मेट सेजल में एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके शाहरुख खान ने अपनी को-स्टार के हाथ पर विराट कोहली के सामने किस किया। इस वीडियो को अनुष्का शर्मा के फैन क्लब ने शेयर किया है।

