कोहली-अनुष्का की हल्दी से लेकर मेहंदी, रिंग सेरेमनी की रस्मों के सामने आए Videos, देखें कैसे रहा शादी का जश्न

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महीने भर से जारी सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने एक फोटो ट्वीट कर विराट कोहली से अपनी शादी की खबरों के कन्फर्म कर दिया। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इन जोड़ी की शादी मंगलवार यानी 12 दिसंबर को होगी लेकिन उससे एक दिन पहले ही सोमवार को 11 दिसंबर के दिन ही शादी कर ली। दोनों की वरमाला वाली तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई को सभी शॉक हो गए। क्योंकि शादी 12 दिसंबर को तय मानी जा रही थी लेकिन फिर दोनों ने एक दिन पहले कर ली। विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने भी शादी की तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, “आज हम दोनों ने प्यार के बंधन में भंधकर एकाकार होने का एक-दूसरे से वादा किया। इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हमारे परिवार, फैन्स और शुभचिंतकों के स्नेह, प्यार आशीष की वजह से आज का दिन हमारे लिए स्पेशल हो गया। हमारी जिंदगी के अहम मोड़ पर साथ देने के लिए सभी का शुक्रिया। दोनों ने इस दौरान फैशन डिजाइनर सब्यसाची के आउटफिट्स पहने।

शादी की तस्वीर के आने के बाद लगातार दोनों की हल्दी, मेहंदी सेरेमनी, संगीत सेरेमनी और रिंग सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं।

एक-दूसरे को रिंग पहनाते अनुष्का-कोहली, देखें वीडियो

