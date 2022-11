Virat Kohli- Anushka Sharma New Home: विराट कोहली-अनुष्का शर्मा ने मुंबई में समंदर किनारे किराये पर लिया घर, जानिये कितना देंगे रेंट

Virat- Anushka: क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मुंबई के जुहू इलाके में एक घर किराए पर लिया है।

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली (फोटो-Anushka Sharma/Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram