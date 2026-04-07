फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई सितारों ने इस मूवी की जमकर तारीफ की है। अब इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आदित्य धर और रणवीर सिंह के काम की तारीफ की है। वहीं, डायरेक्टर ने भी पोस्ट करते हुए दोनों का शुक्रिया अदा किया है।

क्या बोले विराट कोहली?

क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “आज फिल्म देखी और कहना पड़ेगा कि भारत में ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस फिल्म ने हर तरह की भावना को बाहर ला दिया और लगभग 4 घंटे तक मैं एक बार भी नहीं हिला। आदित्य धर आपकी प्रतिभा और दृढ़ विश्वास आपके काम में साफ झलकता है। आपको सलाम, आप वाकई जीनियस हैं।”

इसके आगे विराट ने लिखा, “हालांकि सभी कलाकारों ने अपने-अपने किरदार में शानदार काम किया, लेकिन रणवीर सिंह आपने इस फिल्म के बाद एक अलग ही लेवल हासिल कर लिया है। आपकी परफॉर्मेंस कमाल से भी बढ़कर थी। बिल्कुल वाओ।”

अनुष्का ने की रणवीर सिंह की तारीफ

वहीं, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी आदित्य धर के काम की तारीफ और रणवीर के अभिनय की तारीफ करते हुए लिखा, “क्या शानदार फिल्म बनाई है आदित्य धर। लगभग 4 घंटे की फिल्म बनाना बहुत बड़े हौसले और यकीन की बात है। यह फिल्म पूरी तरह से बांधे रखती है। ग्रिपिंग, इमर्सिव और बेहद बारीकी से तैयार की गई। आप एक बेहद मौलिक और आत्मविश्वासी फिल्ममेकर हैं।”

अनुष्का ने आगे लिखा, “रणवीर सिंह आपने एक ऐसे किरदार को अपनाया जो जीवन में एक बार मिलता है। वह कमाल का है, आपकी परफॉर्मेंस पूरी तरह फ्लॉलेस है। आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सर और फिल्म का हर एक अभिनेता सभी की परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है। आप सबके बिना यह मूवी सोची भी नहीं जा सकती। इस फिल्म के पीछे काम करने वाले हर इंसान को बहुत-बहुत बधाई।”