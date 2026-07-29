सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक और लग्जरी प्रॉपर्टी जोड ली है। दोनों ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस कपल ने अंधेरी वेस्ट स्थित प्रीमियम गोदरेज स्काईशोर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 2,644 वर्ग फुट का फ्लैट 18.29 करोड़ रुपये में खरीदा है।

यह लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की ऊंची मंजिलों में से एक पर स्थित है। खबरों के मुताबिक, इसमें तीन डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस के साथ-साथ 316 स्क्वायर फ़ीट का एक अलग एक्सक्लूसिव एरिया भी शामिल है।

यह भी पढ़ें: ‘उन्हें सीरियस कौन लेता है?’, कंगना रनौत की गटर वाली टिप्पणी पर अभिजीत दीपके का जवाब

विराट कोहली के सबसे चर्चित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में से एक मुंबई के पॉश वर्ली इलाके में समुद्र के सामने वाला एक लग्जरी अपार्टमेंट था। खबरों के मुताबिक, क्रिकेटर ने 2016 में लगभग 34 करोड़ रुपये में 35वीं मंजिल पर 7,171 स्क्वायर फीट का चार बेडरूम वाला घर बुक किया था। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट ने बाद में बुकिंग रद्द करने का फैसला किया, जिससे यह प्रीमियम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की उन सबसे चर्चित डील्स में से एक बन गई जो आखिरकार पूरी नहीं हो सकीं।

विराट और अनुष्का के पास और कौन-सी प्रॉपर्टी हैं

वर्सोवा का यह नया घर उनके पहले से मौजूद मुंबई, गुरुग्राम और अलीबाग की लग्जरी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने लगातार प्रीमियम रियल एस्टेट में निवेश किया है और वे देश के बड़े सेलिब्रिटी निवेशकों में गिने जाते हैं। दिल्ली में जन्मे और पले-बढ़े विराट कोहली के पास गुरुग्राम के DLF फेज-1 में भी करीब 10,000 वर्ग फुट का शानदार बंगला है। इसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल, आधुनिक जिम और कई लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं।

जनवरी 2026 में विराट और अनुष्का ने अलीबाग के आवास बीच के पास जिराड गांव में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन भी खरीदी थी। इस जमीन की कीमत करीब 37.86 करोड़ रुपये बताई गई थी। CRE Matrix के मुताबिक, यह सौदा दो साथ लगी जमीनों का था, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 21,010 वर्ग मीटर है। इसकी रजिस्ट्री 13 जनवरी 2026 को हुई थी।

इससे पहले साल 2022 में भी दोनों ने अलीबाग में करीब 19 करोड़ रुपये में 8 एकड़ जमीन खरीदी थी। बाद में वहां उन्होंने एक आलीशान विला बनवाया, जिसमें तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल, खास डिजाइन वाला किचन, चार बाथरूम, जैकूजी, बड़ा गार्डन, कवर पार्किंग और स्टाफ क्वार्टर जैसी कई लग्जरी सुविधाएं हैं। यह नई प्रॉपर्टी ऐसे समय में खरीदी गई है, जब विराट और अनुष्का अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी लो-प्रोफाइल रहना पसंद कर रहे हैं।

2017 में की अनुष्का और विराट ने शादी

विराट और अनुष्का ने साल 2017 में इटली में एक निजी समारोह में शादी की थी। इसके बाद भारत में उन्होंने भव्य रिसेप्शन दिया था। दोनों बेटी वामिका और बेटे अकाय के माता-पिता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अब यूके में रह रहे हैं, हालांकि इस बारे में दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

जहां विराट कोहली क्रिकेट में लगातार सक्रिय हैं, वहीं अनुष्का शर्मा ने पिछले कुछ समय से फिल्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। वह अपना ज्यादा समय पति विराट और बच्चों वामिका व अकाय के साथ बिताती हैं। अनुष्का सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव रहती हैं और बॉलीवुड के कार्यक्रमों में भी कम नजर आती हैं। ऐसे में उनकी कोई भी नई तस्वीर या फैन द्वारा बनाया गया वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है।

यह भी पढ़ें: ‘अधिकारी की जगह AI को ले आइए’, राम गोपाल वर्मा ने दी मोदी सरकार को नसीहत, फिल्ममेकर ने बताए क्या होंगे फायदे