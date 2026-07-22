भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लोकप्रियता युवाओं के बीच काफी ज्यादा देखी जाती है और वहीं अगर युवाओं या समाज से जुड़े मुद्दों पर जब ये सेलिब्रिटी चुप्पी साधे रहते हैं तो उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। इस समय विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी यही हाल है।

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विराट और अनुष्का ने CJP प्रोटेस्ट पर अपनी चुप्पी साधी रही, और वहीं दूसरी ओर उन्हें वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जाते देखा गया। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें वह वृंदावन की गलियों में नजर आए, इसके बाद से कपल को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

CJP के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर लगातार जारी है। सोमवार को शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। इस बीच, बुधवार को क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जो अब चर्चा में हैं।

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वर्तमान समय में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स को इस पर अपनी राय देते देखा गया लेकिन विराट और अनुष्का की तरफ से कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला। जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से उनके लिए आक्रोश देखने मिला।

एक फैन ने एक्स पर लिखा, “उनमें युवाओं और चल रहे प्रदर्शन के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है… बेहद शर्म की बात है।” वहीं, एक अन्य यूजर ने सवाल किया, “विराट दिल्ली से हैं, तो फिर जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं?” कुछ अन्य लोगों ने भी इसी तरह की नाराजगी जाहिर की।

एक फैन ने विराट की लोकप्रियता और उनके प्रभाव का जिक्र करते हुए लिखा, “आपने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है। आपका जन्म दिल्ली में हुआ है और इस देश में लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। अब हिम्मत दिखाइए और छात्रों के समर्थन में खड़े होइए।”