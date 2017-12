VIDEO: देखिए विराट से शादी के लिए मंडप पर किस अंदाज में पहुंचीं अनुष्का

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के साथ शादी रचा ली है। इसके चलते विराट-अनुष्का को जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने के लिए लाखों शुभकामनाएं मिल रही हैं। अनुष्का-विराट ने 11 दिसंबर को इटली के एक शानदार रिजॉर्ट बोर्गो फिनोकच्योतो में शादी की। शादी इटली के टस्कनी में की गई। अब विराट-अनुष्का की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

विराट अनुष्का की रिंग सेरेमनी और हल्दी की वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में देखिए अनुष्का शादी वाले दिन विराट के गले में माला डालने के लिए एंटर हो रही हैं। बैकग्राउंड में ‘दिन शगना दा चढ़ेया..’ म्यूजिक बज रहा है। इस रॉयल शादी में विराट और अनुष्का के करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद रहे। इसके बाद कोहली ने ट्वीट करके अपनी और अनुष्का की शादी की पुष्टि की।

कोहली ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “आज हमने एक दूसरे के प्यार में हमेशा के लिए खो जाने का वादा किया।” कोहली ने आगे लिखा, “हम यह खबर आपसे साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, परिजनों और प्रशंसकों की दुआओं के कारण यह दिन और भी खास बन गया। हमारे सफर का अहम हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद।”

