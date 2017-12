बॉलीवुड के सितारों ने दी अनुष्का-विराट को शादी की बधाइयां, शाहरुख बोले- ‘रब ने बना दी जोड़ी’

भारतीय कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इटली के टस्कनी के आलीशान होटल बोर्गो फिनोशिएटो होटल में दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद सोमवार देर रात फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। इसी के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस खुशखबरी के पहुंचने पर सारे बॉलीवुड स्टार्स ने इस ‘न्यू मैरिड कपल’ को लाखों बधाइयां दीं।

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, प्रियांका चोपड़ा, शाहिद कपूर, अनिल कपूर, वरुण धवन, अभिषेक बच्चन, परिणीति चोपड़ा जैसे और भी सितारों ने विराट और अनुष्का को शादी की शुभकामनाएं दीं। ‘रब ने बना दी जोड़ी’ को-स्टार शाहरुख खान ने ट्वीट पोस्ट कर विराट-अनुष्का को बधाइयां दीं। शाहरुख लिखते हैं, ‘अब ये हुई ना रियल रब ने बना दी जोड़ी। दोनों को मेरा प्यार, भगवान आपको खुश रखे।’

Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. My love to both @AnushkaSharma & @imVkohli May God bless u with happiness & health pic.twitter.com/ymsT2Ay9Fh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2017

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अनुष्का-विराट को शुभकामनाएं देते हुए लिखते हैं, ‘विराट-अनुष्का आप लोगों को आपकी जिंदगी का ये खूबसूरत दिन बहुत-बहुत मुबारक हो।’

Virat & Anushka .. wishes and blessings on this most auspicious day in your lives happiness and togetherness ever .. https://t.co/0VEpck9yWq — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 11, 2017

श्रीदेवी लिखती हैं, ‘मुबारक हो। ये पार्टनरशिप हमेशा बनी रहे। भगवान आपकी रक्षा करे।’

प्रियांका चोपड़ा लिखती हैं, ‘आप दोनों का साथ बहुत ही खूबसूरत है फेरीटेल जैसा। आप दोनों खुश रहें। बहुत सारा प्यार।’

Big Congratulations to @AnushkaSharma and @imVkohli !! Your union is what fairy tales are made of..Wish you both every happiness that you ever wanted. Much love always! — PRIYANKA (@priyankachopra) December 11, 2017

शाहिद कपूर लिखते हैं, ‘वंडरफुल, दोनों परिवारों को मुबारकबाद।’

So wonderful. Many congratulations to both the families. https://t.co/YfXuIyxXd6 — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) December 11, 2017

वरुण धवन लिखते हैं, ‘जिंदगी का ये सुहाना सफर आपको बहुत मुबारक हो। सदा खुश रहें।’

Congratulations @imVkohli and @AnushkaSharma. Wish you all the happiness on your beautiful journey together. https://t.co/Z4PZsoIK2M — Varun Dhawan (@Varun_dvn) December 11, 2017

अनिल कपूर लिखते हैं, ‘इस नए जोड़े को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो। हमेशा साथ खुश रहें।’

Congratulations to the newly weds!! @AnushkaSharma & @imVkohli wishing you a lifetime of love, happiness & togetherness!! https://t.co/XGIhs49EYq — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 11, 2017

Many congratulations to @AnushkaSharma and @imVkohli on their wedding. God bless and welcome to the club! — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 11, 2017

Today we have promised each other to be bound in love forever. We are truly blessed to share the news with you. This beautiful day will be made more special with the love and support of our family of fans & well wishers. Thank you for being such an important part of our journey. pic.twitter.com/Scobdiqk7l — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) December 11, 2017

Congrats guys. Wish you marital bliss, peace and may you continue to smash goals in the face, like @imVkohli smashes tidy 6s. Love. https://t.co/6ZlwVDzGAr — TheRichaChadha (@RichaChadha) December 11, 2017

From now onwards @imVkohli will happily be the vice captain at home … hail the new captain @AnushkaSharma …. once again wish you a happy married life. pic.twitter.com/F6Eg5wFbtd — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 11, 2017

So happy for you both !! Wishing you a lifetime of joy togetherness lovea href=”https://twitter.com/imVkohli?ref_src=twsrc%5Etfw”>@imVkohli @AnushkaSharma https://t.co/DKPj9TiXao — Huma Qureshi (@humasqureshi) December 11, 2017

