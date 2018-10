BIGG BOSS 12: सलमान खान की मेजबानी और कंटेस्टेंट्स की होशियारी के कारण बिग बॉस-12 दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब हुआ है। सोमवार के एपिसोड में टीवी एक्टर रोहित सुचांति ने वाइल्ड एंट्री मारी है। बिग बॉस के घर में रोहित के दाखिल होने के बाद घरवाले उनके बारे में बातें करते हुए नजर आएं। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता और रोहित काफी अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि जब घरवालों से रोहित की सेक्शुआलिटी पर चुटकी ली तो विकास गुप्ता भड़क उठे और उन्होंने दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत की एक पोस्ट के जरिए क्लास लगाई।

दरअसल रोहित को लेकर घरवाले उनके लुक और चाल-ढाल को लेकर बातें कर रहे थे। घरवाले खासतौर पर श्रीसंत करणवीर, शिवाशीष और दीपिका इशारों में रोहित को गे(समलैंगिक) बता रहे थे। इस हरकत पर विकास गुप्ता ने पोस्ट में दीपिका कक्कड़, श्रीसंत और करणवीर बोहरा के दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। विकास का कहना है कि यह देखने के बाद वह बेहद निराश हैं। इसके अलावा विकास ने शो की टीम और चैनल से भी इस संबंध में सवाल किए हैं। विकास ने पोस्ट में लिखा- ‘रोहित को बिग बॉस में यह कहते हुए सुना गया कि श्रीसंत कौन है। हम सब उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर हंस पड़े। वह हमेशा से ही बचकानी हरकतें करता रहा है लेकिन यह मूर्खता है। लेकिन मैं उन सभी के लिए एक नोट लिख रहा हूं जो दूसरे से यह कहते हुए सुने गए कि रोहित गे है। उसके बाद करणवीर ने यह घोषणा की रोहित दोनों पक्षों में झुकेगा, जरा उसकी तरफ देखो।’

विकास ने आगे लिखा- ‘हमारे नेशनल हीरो श्रीसंत ने रोहित के पर्पल कलर की पैंट देखकर ये तय कर लिया कि वो गे हैं। वहां मौजूद अन्य कई घरवालों ने भी उसकी फेयरनेस को उसके गे होने का कारण बना दिया। उनमें से कुछ मेरे चहेते घरवाले जैसे दीपिका श्रीसंत को मना करने की बजाए उनके जोक्स पर हंस रही थीं। जब रोहित को इस बात की जानकारी होगी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे इसका प्रभाव पड़ता है।’ विकास ने लिखा- ‘बिग बॉस की टीम और चैनल को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह का बर्ताव आगे नहीं होना चाहिए।’

I am extremely upset after what I saw today on #BigBoss12 on @ColorsTV . So I wrote this ‘The Color Purple’ . Hoping it reaches the right people who read and share it ahead . It’s important that we don’t let people think it’s okay to do this #TheColourPurple #BeKind pic.twitter.com/ohE6m8vgQy

