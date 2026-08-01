शोहरत हासिल करने से पहले कई कलाकारों को इंडस्ट्री में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। मिर्जापुर फेम विजय वर्मा ने भी अपने शुरुआती दिनों का एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपनी सफलता से पहले के संघर्षों को याद किया। एक्टर ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया था, लेकिन एक खराब अनुभव के बाद उनका हौसला टूट गया था।

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प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान विजय ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद में छोटे स्तर पर मॉडलिंग करने की कोशिश की थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे मॉडल कोऑर्डिनेटर से हुई, जिसका व्यवहार उन्हें ठीक नहीं लगा। विजय ने कहा कि वह इंसान उनके साथ जरूरत से ज्यादा घुलने-मिलने की कोशिश कर रहा था और उसका रवैया उन्हें असहज कर रहा था।

“वह मेरे साथ थोड़ा गलत व्यवहार करने लगा, जैसे जरूरत से ज्यादा करीब आने और छूने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे कहा, ‘भाई, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है?’ इसके बाद मैं तुरंत निराश हो गया।”

एक्टर ने कहा “जब आप किसी चीज में नए होते हैं और आपके पास अनुभव नहीं होता, तो ऐसी बातों से जल्दी हिम्मत टूट जाती है। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बात का सामना सीधे तौर पर करना चाहिए। अगर मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो मुझे इसके लिए आगे बढ़ना होगा।””

इसके बाद विजय ने हैदराबाद के सूत्रधार स्कूल ऑफ एक्टिंग में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा मिली। उन्होंने बताया कि स्कूल ने उन्हें यह कहते हुए मौका नहीं दिया कि एक्टिंग के लिए लंबे समय की मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है।

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विजय ने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने एफटीआईआई के दो साल के एक्टिंग कोर्स के लिए एप्लाई किया। वह फाइनल राउंड तक पहुंचे, लेकिन वहां भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक्टर ने कहा कि उस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि सिर्फ इच्छा रखने से सपने पूरे नहीं होते, उनके लिए लगातार मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है।

विजय वर्मा ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। आज के समय में वह बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस कामयाबी के वह हकदार थे, वो उन्हें ओटीटी पर मिली।