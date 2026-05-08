तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने अभिनेता-राजनेता विजय के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है।

राज्यपाल द्वारा विजय के सरकार बनाने के दावे पर अभी तक फैसला न लेने से विवाद गहराता जा रहा है।

कमल हासन ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनता के जनादेश का अपमान होगा। हासन ने यह भी कहा कि 233 निर्वाचित विधायक अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं। कमल हासन ने इसे राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी का सवाल बताया।

भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने भी विजय का समर्थन करते हुए कहा कि जब जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है, तो उन्हें सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए।

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अभिनेता विशाल ने चेतावनी दी कि यदि TVK के अलावा कोई अन्य गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करता है, खासकर DMK-AIADMK जैसी अप्रत्याशित साझेदारी, तो इससे जनता में भारी असंतोष पैदा हो सकता है।

234 सदस्यीय विधानसभा में TVK ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है।

विजय ने 6 मई को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के समर्थन पत्र लाने को कहा है और अब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है।

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