तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और अभिनेता विजय की तमिलनाडु के करूर में चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब लंबे समय से उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज में लगातार देरी हो रही है। हाल ही में उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान इन चीजों को सोची-समझी साजिश बताया।

अभिनेता से नेता बने विजय ने आरोप लगाया कि करूर भगदड़ और उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज में देरी कोई हादसा या प्रशासनिक समस्या नहीं थी, बल्कि 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कमजोर करने की सोची-समझी साजिश थी।

उन्होंने कहा, “मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि सभी पार्टियां मिलकर आपके विजय का विरोध कर रही हैं। जैसा कई लोगों ने कहा, करूर घटना के पीछे साजिश थी, और मेरी अंतिम फिल्म जना नायगन रिलीज नहीं हो पाई। क्या होगा अगर इससे हमारा आपसी रिश्ता और मजबूत हो जाए? और अगर यह फिल्म चुनाव में एक मजबूत हथियार बन जाए? एक भाई, एक बेटे के रूप में, आपके विजय के रूप में मैं आपके न्याय के लिए लड़ रहा हूं। मुझे भी न्याय चाहिए।”

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विजय ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर जनता के साथ खड़े होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा कृतज्ञता और जनता के लिए हर कठिनाई का सामना करने की तैयारी पर आधारित है।

करूर में विजय की चुनावी रैली में गई थी 39 लोगों की जान

27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में TVK की एक रैली के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु पुलिस ने TVK नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्होंने सलाह को नजरअंदाज किया और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। साथ ही, यह भी कहा गया कि विजय ने पुलिस के नियमों और ट्रैफिक निर्देशों का उल्लंघन किया। इस हादसे की देशभर में आलोचना हुई।

जन नायकन फिल्म की रिलीज में भी हो रही देरी

‘जन नायकन’ फिल्म को 2026 चुनाव से पहले विजय के राजनीतिक लॉन्चपैड के रूप में देखा जा रहा था। फिल्म में उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले और सुधार लाने वाले नेता के रूप में दिखाया गया है, जो खासकर युवा दर्शकों को आकर्षित कर रही है।

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इस फिल्म की रिलीज 9 जनवरी (पोंगल) को तय थी। निर्माताओं ने 18 दिसंबर को इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को सौंपा था और 22 दिसंबर को UA 16+ सर्टिफिकेट मिल गया था। हालांकि रिलीज से चार दिन पहले, एक अज्ञात शिकायत के आधार पर CBFC ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया। मामला बाद में अदालत तक पहुंच गया, जिस पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

TVK के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा-नेतृत्व वाली NDA सरकार CBI जांच और फिल्म की रिलीज में देरी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यह पहली बार था जब पार्टी ने सार्वजनिक रूप से भाजपा पर सीधा हमला बोला।