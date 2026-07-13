तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को भारत में सेंसर बोर्ड से ‘ए’ सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म को मंजूरी देने से पहले 12 अहम बदलाव और कट करने पड़े। वहीं, भारत के विपरीत यूनाइटेड किंगडम (यूके) में दर्शकों को फिल्म का बिना किसी कट वाला मूल संस्करण देखने को मिलेगा।

यूके में ‘जन नायकन’ के वितरक अहिंसा एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की है कि फिल्म वहां बिना किसी कट के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंपनी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी।

अहिंसा एंटरटेनमेंट ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, “तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ 24 जुलाई को यूके के सिनेमाघरों में 15 रेटिंग के साथ बिना किसी कट के रिलीज होगी। फिल्म का हर एक्शन सीन, हर मास एंटरटेनमेंट मोमेंट और थलापति विजय का पूरा क्रेज दर्शकों को बिल्कुल उसी रूप में देखने को मिलेगा, जैसा इसे निर्माताओं ने तैयार किया है। यह आखिरी बार होगा जब विजय को बड़े पर्दे पर इस अंदाज में देखा जाएगा।”

THE HONOURABLE CHIEF MINISTER OF TAMIL NADU. C JOSEPH VIJAY. #JanaNayagan in UK cinemas July 24 — uncut, 15-rated. All the action, all the mass, all the Thalapathy craze, exactly as it was meant to be seen. One last time 🔥🔥🔥@actorvijay @KvnProductions @PharsFilm… pic.twitter.com/c6YCX6mvDJ — Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) July 12, 2026

बता दें कि भारत में भी ये फिल्म 24 जुलाई को ही रिलीज होगी, लेकिन यहां इसे कई बदलावों के साथ रिलीज किया जा रहा है। 9 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट जारी किया था।

थिएटर रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें 12 बदलाव करने के निर्देश दिए। एक जगह ‘अंबेडकर सत्तम’ डायलॉग को ‘टीवीके सत्तम’ से बदला गया, जबकि अन्य जगहों पर टीवीके का इस्तेमाल पूरी तरह हटाया गया। इसके अलावा डॉ. बी.आर. आंबेडकर की तस्वीर वाले किताब के कवर के सभी विजुअल भी एडिट किए गए।

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फिल्म में एक सीन है जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया है, इस सीन को फिल्म से पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही ‘भगवतम’, ‘रंगनाथर’, ‘थेविडिया पैया’, ‘ओत्था’, ‘ओम’, ‘इंडिया एन कल्ला विझा वैकरेन’ और ‘सिलुवैला’ जैसे कई शब्दों और डायलॉग को म्यूट किया गया। ‘पोनोड्डा’ से शुरू होने वाला एक पूरा डायलॉग भी हटाया गया। पूरी डिटेल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…