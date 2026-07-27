अभिनेता से नेता बने विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चार दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। पहले दिन फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। थिएटर के बाहर लोगों ने जमकर डांस किया, विजय के पोस्टर की आरती उतारी और उस पर दूध भी चढ़ाया। हालांकि, बीते दिन रविवार को चेन्नई के कई सिनेमाघरों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग अचानक रोकनी पड़ी।

वहीं, कुछ जगह शो देर से शुरू हुए, जबकि कुछ स्क्रीनिंग थोड़ी देर के लिए रद्द भी करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि A सर्टिफिकेट वाली इस फिल्म को देखने के लिए कई परिवार अपने बच्चों के साथ थिएटर पहुंच गए थे। फिल्म में हिंसा के साथ-साथ यौन उत्पीड़न और नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार जैसे संवेदनशील सीन हैं।

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थिएटर पहुंची पुलिस ने रोके शो

बता दें कि ऐसी ही एक घटना सुबह 9:25 बजे अम्पा मॉल के पीवीआर सिनेमाज में हुई। वहां मौजूद एक दर्शक के मुताबिक, करीब 9:35 बजे पुलिस थिएटर पहुंची, क्योंकि सूचना मिली थी कि कई परिवार बच्चों के साथ A-रेटेड फिल्म देख रहे हैं। दर्शक ने थिएटर का वीडियो भी दिखाया और बताया कि करीब एक घंटे तक फिल्म रुकी रही। फिर बच्चों के साथ आए परिवारों को बाहर ले जाया गया।

थिएटर की तरफ से नहीं मिली जानकारी

दर्शक के अनुसार, रुकावट के दौरान थिएटर की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से बाकी लोग इंतजार करते रहे। बाद में थिएटर प्रबंधन ने रिफंड देने की घोषणा की और बच्चों के साथ आए परिवार जब हॉल से चले गए, तब फिल्म दोबारा शुरू हुई। दर्शक का कहना था कि इस पूरी स्थिति को और बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था। ऐसे ही कई और मुद्दे भी सोशल मीडिया पर सामने आए।

सीबीएफसी से मिला A सर्टिफिकेट

‘जन नायकन’ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से A सर्टिफिकेट तभी मिला जब मेकर्स कई बदलाव करने को राजी हुए, जिनमें टीवीके के जिक्र को हटाना, डायलॉग बदलना और कुछ हिंसक सीन को छोटा करना शामिल था। प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायणन ने पहले सर्टिफिकेशन के फैसले पर निराशा जताई थी और कहा था कि फिल्म में लड़कियों के सशक्तिकरण का संदेश है और इसे परिवार के साथ देखने के लिए बनाया गया था।

बता दें कि A सर्टिफिकेट का मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर थिएटर में यह फिल्म नहीं देख सकता। हालांकि, छोटी जगहों के कुछ सिंगल-स्क्रीन थिएटर में इसे लागू करने में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन चेन्नई में मल्टीप्लेक्स चेन इस रेटिंग को सख्ती से लागू करती दिख रही हैं, जिसकी वजह से वीकेंड पर ये दिक्कतें देखने को मिलीं।

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