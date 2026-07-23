थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ आज यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में आ चुकी है। इस फिल्म की रिलीज उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रही। बुधवार रात से ही उनके फैंस तमाम कार्यक्रम, विशेष पूजा-पाठ, विजय के पोस्टरों पर अभिषेक, नारियल फोड़ने की रस्म और उनके नाम की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस के जश्न के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।

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चेन्नई में शहरभर में विजय के विशाल होर्डिंग लगाए गए हैं। सिनेमाघरों के बाहर फैंस तेज संगीत पर डांस करते नजर आए। पहले दिन के पहले शो के लिए बड़ी संख्या में लोग थिएटरों के बाहर जमा हुए और कई जगह पटाखे भी फोड़े गए।

एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश भी फिल्म देखने पहुंचीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वहीं, रोहिणी थिएटर के बाहर फैंस ने विजय के पोस्टरों की आरती उतारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री तृषा भी इसी थिएटर में फिल्म देखने पहुंच सकती हैं। पीटीआई के अनुसार, विजय ने बुधवार को एक स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देखी।

जापान से भी पहुंचे फैंस

तिरुनेलवेली के मुथुराम मल्टीप्लेक्स के बाहर भव्य डीजे की व्यवस्था की गई, जहां हजारों प्रशंसकों ने नाच-गाकर फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया। यह उत्साह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापान से भी फैंस का एक समूह विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज का अनुभव लेने चेन्नई पहुंचा।

VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Fans celebrate the release of Chief Minister C Joseph Vijay's film Jana Nayagan.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/S1t0aDPEce — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

कन्याकुमारी में फैंस ने एक विशाल केक काटा, जिस पर लिखा था, “जन नायकन: एक आखिरी बार।” वहीं, केरल के वायनाड में भी सुबह 6 बजे के शो के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक थिएटर पहुंचे।

मुंबई के एक विजय फैन ने पीटीआई से कहा, “यह हमारे लिए बेहद भावुक पल है। पिछले 15 सालों से मैं विजय की फिल्में देख रहा हूं। फिल्म अच्छी न भी हो, तब भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। कम से कम आखिरी बार उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का मौका तो मिलेगा।”

एक अन्य प्रशंसक ने कहा, “मैं मुंबई का रहने वाला हूं और जेन-ज़ी से हूं। मुझे विजय बहुत पसंद हैं। वे मुझे प्रेरित करते हैं। फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ इस पल का जश्न मनाने और थिएटर में फिल्म का आनंद लेने आया हूं।”

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3,500 से ज्यादा थिएटरों में रिलीज

करीब छह महीने के इंतजार के बाद ‘जना नायगन’ 3,500 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म पहले इस साल पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसकी रिलीज टल गई थी। बाद में निर्माताओं ने कानूनी रास्ता अपनाया, जिसके बाद फिल्म को रिलीज की अनुमति मिली।

मंत्री बोले- फिल्म की तुलना प्रदर्शन से न करें

तमिलनाडु के मंत्री अरुणराज से चल रहे Cockroach Janta Party (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों के बीच फिल्म की रिलीज पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, “फिल्म की रिलीज की तुलना विरोध-प्रदर्शन से मत कीजिए। कई बड़े मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इस फिल्म को लेकर भावुक हैं।”

तमिलनाडु में जबरदस्त क्रेज, दूसरे राज्यों में धीमी बुकिंग

उम्मीद की जा रही है कि ‘जना नायगन’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करेगी। हालांकि इसकी ज्यादातर कमाई तमिलनाडु से आने की संभावना है, जहां विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।

बुकमायशो के आंकड़ों के मुताबिक, चेन्नई में लगभग सभी शो हाउसफुल हैं। वहीं बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल के कई शहरों में टिकट बुकिंग की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। उत्तर भारत में भी फिल्म को लेकर सीमित उत्साह देखने को मिल रहा है।

फिल्म हिंदी, तेलुगु समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई है। हालांकि डब संस्करणों और तमिलनाडु के बाहर मूल तमिल संस्करण को ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ब्लॉक सीटों सहित 22.26 करोड़ रुपये की कमाई की है।