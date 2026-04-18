साउथ अभिनेता विजय देवरकोंडा और डायरेक्टर शौर्यव ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं जो बड़े स्केल, ऊंचे इरादों और ग्लोबल सिनेमा की तरफ एक साहसी कदम का इशारा देता है। इसमें विजय का एक अलग और अनोखा अंदाज देखने को मिलने वाला है, जिसे उनके चाहने वालों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज 18 अप्रैल को फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर जारी किया गया।

अनाउंसमेंट पोस्टर में विजय देवरकोंडा को लोहे की जंजीरों से बंधे चार डॉग के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं, उनके पीछे 6-7 आदमी चल रहे हैं। यह ‘ड्रीम कलेक्टिव’ है, जो दुनिया भर के बेहतरीन क्रिएटिव और टेक्निकल टैलेंट की एक पावरफुल टीम है। इनमें से हर एक को बहुत सोच-समझकर चुना गया है, हर कोई अहम है और हर कोई अपने आप में मजबूत है। यह पोस्टर सिर्फ एक फिल्म का ऐलान नहीं है, बल्कि यह उस चीज को बनाने के बारे में है जो तभी मुमकिन है जब ये सब एक साथ आएं।

यह भी पढ़ें: ‘कुछ चीजें कैमरे पर नहीं बोल सकता’, अक्षय कुमार ने कर दिया कन्फर्म, फिलहाल नहीं बन रही ‘हेरा फेरी 3’

टीम ने ‘दैट्स ए रोर’ नाम से एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है। यह गाना इस बारे में है कि जिंदगी आपके सामने कैसी भी मुश्किलें क्यों न खड़ी कर दे, आपको हार नहीं माननी है। यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान दर्द, संघर्ष और नाकामियों का सामना करने के बावजूद फिर से खड़े होने और आगे बढ़ने का फैसला करता है। यह कहता है कि ताकतवर होने के लिए आपको नाम या शोहरत की जरूरत नहीं है, असली ताकत कभी हार न मानने में है। जब आप मुश्किल वक्त में भी एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो वही आपकी असली ‘दहाड़’ है।

यह प्रोजेक्ट एक पैरेलल माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सेट है। एक ऐसी दुनिया जो प्राचीन तो लगती है पर पूरी तरह काल्पनिक है। यह जानी-पहचानी होते हुए भी एकदम नई और ओरिजिनल है। यह पौराणिक कथाओं की आत्मा से जुड़ी है लेकिन उनकी सीमाओं में बंधने से इनकार करती है। यह एक ऐसा धमाका है जो उम्मीदों को आसमान पर ले जाता है। टीम में बड़े ग्लोबल नामों के जुड़ने से विजय देवरकोंडा और शौर्यव दुनिया भर में छा जाने के लिए तैयार हैं और इस प्रोजेक्ट की हर एक चीज एकदम किलर लग रही है।

विजय देवरकोंडा भारतीय सिनेमा के सबसे डायनेमिक और उभरते हुए सितारों में से एक हैं, जो हमेशा अलग और चुनौतीपूर्ण विषय चुनने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म के साथ वो एक ऐसी जगह कदम रख रहे हैं जो इमोशनली गहरी और विजुअली काफी ग्रैंड है, जो उनके सफर में एक बड़ा बदलाव है। डायरेक्टर शौर्यव, जिन्होंने अपनी फिल्म ‘हाय नन्ना’ से तेलुगु दर्शकों का दिल जीता था, अब अपनी सोच को एक ऐसी कहानी के साथ बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं जो गहराई और भव्यता दोनों का वादा करती है।

यह फिल्म उनके पिछले काम से बिल्कुल अलग है, जो सीमाओं से परे जाकर कहानियां सुनाने के उनके इरादे को दिखाती है। वायरा (Vyra) के बैनर तले बन रहा यह अभी तक बिना नाम वाला प्रोजेक्ट दुनिया भर के बेहतरीन क्रिएटिव लोगों को एक साथ लाता है। यह एक दुर्लभ मौका है जहाँ हर डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट संभाल रहा है।

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी वर्ल्ड-क्लास टेक्निकल टीम है: अलेजांद्रो मार्टिनेज (DOP), जो ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ और ‘फॉलआउट’ जैसे ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो फिल्म में एक इंटरनेशनल विजुअल अंदाज लेकर आ रहे हैं। सुरेश सेल्वराजन (प्रोडक्शन डिजाइनर), जो ‘एनिमल’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी फिल्मों की भव्य दुनिया के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। एरिक डर्स्ट (VFX सुपरवाइजर), जिन्होंने ‘गॉड्स ऑफ इजिप्ट’, ‘बैटमैन फॉरएवर’ और ‘स्नोपियरसर’ जैसी फिल्मों पर काम किया है।

हेशम अब्दुल वहाब (म्यूजिक डायरेक्टर), जो भारत के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक हैं। प्रवीण एंटनी (एडिटर), जो पकड़ बनाने वाली कहानियों को आकार देने के लिए जाने जाते हैं, और सचिन लोवलेकर (कॉस्ट्यूम डिजाइनर), जिनके नाम कई मशहूर फिल्में दर्ज हैं। यह अनाउंसमेंट पोस्टर खुद में बहुत कुछ कहता है; विजय देवरकोंडा और शौर्यव एक ऐसी टीम की अगुवाई कर रहे हैं जो अपने हुनर के योद्धाओं जैसी लग रही है। अलग-अलग इंडस्ट्री और दुनिया भर के टैलेंट के साथ यह प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पर सिनेमा बनाने की एक साहसी कोशिश है।

यह भी पढ़ें: ‘मुझे उनके लिए बुरा लगा…’, विराट कोहली ने किया था लिजलैज़ का पोस्ट लाइक, अब जर्मन इन्फ्लुएंसर ने किया रिएक्ट