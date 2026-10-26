करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ के लेटेस्ट एपिसोड के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा चर्चा में हैं। शो में दोनों की बातचीत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खासतौर पर विजय की एक बात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें विजय ने बताया कि उन्होंने रश्मिका से कहा था कि शादी के लिए उन्हें एक साल तक 100 बार प्रपोज करना होगा।

रश्मिका और विजय ने फरवरी 2026 में शादी की। जिसके बाद से इन दोनों की लव स्टोरी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि करण जौहर के शो में आने के बाद इनके रिश्ते को काफी जज किया जा रहा है। इतना ही नहीं अब लोगों ने सोशल मीडिया पर भी छानबीन करना शुरू कर दिया, जिसमें ये सामने आया कि विजय देवरकोंडा पहले इंस्टाग्राम पर सिर्फ रश्मिका को फॉलो करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया है। जिसके बाद ये भी कहा जाने लगा है कि जल्द ही दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। इसी के साथ विजय को लोग ‘रेड फ्लैग’ बुला रहे हैं।

विजय देवरकोंडा ने किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर तरह-तरह के मीम चल रहे हैं और लोग उनपर वीडियो बना रहे हैं। अब विजय ने एक वीडियो पर रिएक्ट किया है। एक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कंटेंट क्रिएटर की रील शेयर की। जिसमें ‘कॉफी विद करण’ में रश्मिका मंदाना के साथ उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स पर तंज कसा गया है। विजय ने रील के साथ लिखा, “सबटाइटल की जरूरत है, रीजनल भाषा लो।”

रील में एक महिला ‘कॉफी विद करण’ में विजय के व्यवहार पर सवाल उठाती नजर आती है। वह विजय के सोफे पर बैठने से लेकर रश्मिका को कॉफी न देने और इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो न करने तक को गलत बताती है। वह इन बातों को विजय का ‘रेड फ्लैग’ कहती है। वहीं, उसके साथ मौजूद शख्स हर बात की दूसरी वजह बताने की कोशिश करता है। विजय ने इसी मजेदार रील को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है।

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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस वक्त ‘रणबाली’ फिल्म में नजर साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों ने पहले ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में काम कर चुके हैं। ऑनस्क्रीन दोनों की जोड़ी फैंस को जितनी पसंद आती है, मगर अब उनके इंटरव्यू के बाद उनके रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं।

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इसके अलावा उनके एयरपोर्ट के और इवेंट के भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, किसी में लोगों को विजय का रश्मिका से आगे चलना पसंद नहीं आ रहा है। वहीं कुछ ये देख रहे हैं कि विजय, रश्मिका के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं।