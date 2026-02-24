फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ी में से एक श्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दो दिन बाद 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेने के लिए तैयार है। यह कपल सोमवार को अपने वेन्यू पर पहुंच गया था। बीते दिन उदयपुर एयरपोर्ट से दोनों की कई तस्वीरें सामने आई और अब इनकी शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए हैं। विजय और रश्मिका ने अपने फंक्शन की शुरुआत गेम और पार्टी के साथ की।

दरअसल, कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर इसकी एक छोटी सी झलक फैंस को दिखाई है। इसमें दूल्हे राजा अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुल्हन ने खाने के मेन्यू और डिनर टेबल की तस्वीर शेयर की। वहीं, कपल ने अपने शादी के वेन्यू पर तीन लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस और हैदराबाद से आई खास टीम और एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को ‘विरोश’ की शादी की जिम्मेदारी सौपीं गई है।

केले के पत्ते में परोसा जाएगा खाना?

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, विजय-रश्मिका की शादी में मेहमानों को केले के पत्तों पर खाना परोसा जाएगा और साथ में नारियल पानी भी दिया जाएगा। एक सोर्स ने बताया कि रश्मिका-विजय की शादी में आने वाले मेहमानों को दक्षिण भारतीय परंपरा का अनुभव मिले, ऐसे में उन्हें केले के पत्तों पर भोजन परोसा जाएगा और आतिथ्य सत्कार के हिस्से के रूप में नारियल पानी की विशेष व्यवस्था की जाएगी।”

रश्मिका मंदाना ने शेयर की तस्वीरें

होने वाली दुल्हन रश्मिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो तस्वीरें शेयर की। पहली फोटो ब्लर थी, लेकिन उसमें हल्का-हल्का देखने को मिला कि कुछ लोग डिनर टेबल पर बैठ कर खाना खा रहे हैं। टेबल को गुलाबी रंग की लिली और हल्के हरे रंग के हाइड्रेंजिया फूलों से सजाया गया है।

इसके अलावा दूसरी फोटो में डिनर टेबल पर रखा हुआ मेन्यू नजर आया, जिसे देखने से ऐसा लगा कि मेहमानों को वहां जापानी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल सकता है। वहीं, मेन्यू के नीचे जो हरे रंग का नैपकिन था उस पर ‘विरोश’ लिखा गया, जिसने सभी का ध्यान खींचा।

वॉलीबॉल खेलते और पार्टी करते दिखे विजय

दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा ने भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर दो तस्वीरें शेयर की। एक में वह अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। हालांकि, उनके चेहरे साफ नहीं नजर आए, क्योंकि तस्वीर नेट के दूसरी तरफ से ली गई थी। वहीं, दूसरी फोटो में एक तैरता हुआ ड्रिंक स्टेशन दिखाई दिया।

