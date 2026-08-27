अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार साथ में हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ‘राणाबली’ में नजर आने वाले हैं, जिसकी रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, अब यह इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही नई रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है।

इस दिन रिलीज होगी फिल्म ‘राणाबाली’

बता दें कि पहले यह मूवी ‘राणाबाली’ 11 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। अब मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज करते हुए इसकी ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की अब 16 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी। दशहरे के आसपास रिलीज होने वाली ‘राणाबाली’ की कहानी भी अच्छाई की बुराई पर जीत के जज्बे को दिखाती है।

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मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का जो नया पोस्टर शेयर किया, उसमें विजय देवरकोंडा का इंटेंस और रॉ पीरियड लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर के साथ टीम ने लिखा, “हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय इस अक्टूबर में खुलेगा। #राणाबाली 16.10.26 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज।”

राहुल संकृत्यायन ने किया फिल्म निर्देशन

राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी ‘राणाबाली’ दर्शकों को एक दमदार और रोमांचक कहानी के साथ बीते दौर में ले जाने वाली है। नए पोस्टर में फिल्म की झलक काफी इंटेंस नजर आ रही है, जहां आग और धुएं से भरे माहौल के बीच विजय देवरकोंडा एक रफ और खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक भारी घुमावदार हथियार भी नजर आ रहा है। वहीं, रवि शंकर और नवीन येरनेनी ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

ये स्टार्स भी आएंगे नजर

फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका के अलावा इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू, ल्यूक मैकगिबनी और व्लादिमीर एंजेलोव भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

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