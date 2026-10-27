रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों ‘कॉफी विद करण’ में की गई कुछ बातों को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाये जा रहे, विजय को रेड फ्लैग भी कहा जा रहा है। पहले दोनों ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते और एक दूसरे के लिए प्यार को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसके बाद हैदराबाद में साइबर क्राइम अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

फैंस के बीच ‘विरोश’ नाम से मशहूर रश्मिका और विजय ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाए जा रहे फर्जी पोस्ट और एडिट किए गए स्क्रीनशॉट की शिकायत की है। उनका आरोप है कि कुछ लोग उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने साइबर क्राइम अधिकारियों से इस मामले की जांच करने की मांग की है।

विजय और रश्मिका को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। 21 अक्टूबर को दोनों ‘कॉफी विद करण’ सीजन 9 में नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने पहली बार अपने रिश्ते और शादी के बारे में खुलकर बात की। रश्मिका ने बताया कि उन्होंने एक साल तक हर दिन विजय से शादी करने के लिए कहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं और उनका मजाक उड़ाया गया। कपल की टीम का कहना है कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी खबरें भी फैला रहे हैं।

दोनों की टीम ने एक बयान जारी कर शिकायत से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ऑनलाइन प्रकाशनों और डिजिटल कंटेंट की पहचान की गई है। टीम का आरोप है कि इन पोस्ट में झूठे दावे, फर्जी कंटेंट, एडिट किए गए स्क्रीनशॉट और पहचान का गलत इस्तेमाल करने के साथ ही दोनों को निशाना बनाकर परेशान करने की घटनाएं शामिल हैं। टीम ने बताया कि जांच के लिए संबंधित लिंक और सबूत भी अधिकारियों को सौंपे गए हैं।

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बयान में कहा गया, “हम अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्तिगत विचारों और आलोचना करने के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि, अपनी राय जाहिर करने और मनगढ़ंत, छेड़छाड़ किए गए या भ्रामक दावों को तथ्य के रूप में पेश करने के बीच स्पष्ट अंतर है।”

अभिनेताओं की टीम ने अधिकारियों से इस बात की भी जांच करने की अपील की है कि क्या इन पोस्ट के पीछे किसी तरह का सुनियोजित या पैसे देकर चलाया गया अभियान है। बयान में कहा गया, “हमें उम्मीद है कि मामले की जांच कानून के अनुसार की जाएगी। साथ ही, जानबूझकर भ्रामक कहानियां बनाने और उन्हें फैलाने के मामलों पर भी उचित कार्रवाई होगी। इसमें सबूतों के आधार पर सामने आने वाले किसी भी समन्वित या पैसे देकर चलाए गए अभियान की जांच भी शामिल है।”

बयान में यह भी चेतावनी दी गई है कि संभावित रूप से गैरकानूनी कंटेंट को प्रकाशित करने, दोबारा पोस्ट करने या उसे और लोगों तक पहुंचाने के हर मामले की अलग-अलग जांच की जा सकती है। जहां जरूरी होगा, वहां कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

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इस पूरे विवाद पर सबसे पहले रश्मिका मंदाना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान साझा करते हुए लोगों से उनके फैसलों का सम्मान करने और भ्रामक कहानियों पर भरोसा न करने की अपील की।

इसके बाद विजय देवरकोंडा ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने रश्मिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त, पत्नी और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक बताया। उन्होंने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए लिखा, “अब, बिना किसी तरह की नरमी या सम्मान दिखाने का इरादा रखते हुए, बाकी सभी लोग भाड़ में जाएं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…