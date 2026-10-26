करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ में नजर आने के बाद से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। शो में अपने रिश्ते, शादी और प्यार को लेकर कपल ने बात की थी। हालांकि विजय की बातें और रवैया देखने के बाद सोशल मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें रेड फ्लैग बताना शुरू दिया था।

‘कॉफी विद करण’ का एपिसोड रिलीज होने के बाद से विजय देवरकोंडा धड़ल्ले से ट्रोल हो रहे हैं। शो से उनके वीडियो वायरल हैं। विजय के साथ-साथ यूजर्स रश्मिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब एक्टर ने उनके रिश्ते को जज करने और उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है।

विजय का ट्रोल्स को जवाब

विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर रश्मिका मंदाना संग एक रोमांटिक फोटो और वीडियो शेयर की। मोनोक्रोम तस्वीर में दोनों एक दूसरे संग रोमांटिक पोज कर रहे हैं। तो वहीं वीडियो में विजय ने रश्मिका को पीठ पर उठाया हुआ है और घर में घूम रहे हैं।

विजय ने कैप्शन में लिखा, ‘मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी महिला। मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक जिसे मैंने बिल्कुल सही किया। जो भी चिंतित हैं, उन सभी के लिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं धन्य हूं। अगर मैं और वो दुनिया के खिलाफ हैं – तो यही सही। उन सभी को बहुत सारा प्यार जो प्यार और खुशी से जीने की सादगी का जश्न मनाते हैं। अब बिना किसी दयालुता या सम्मान के इरादे के, बाकी सब भाड़ में जाएं। देवरकोंडा विजय साई।’

रश्मिका ने भी कही बड़ी बात

विजय देवरकोंडा से पहले उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग अपनी राय रखने के बजाय गुस्साई भीड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की जरूरत है।

रश्मिका का कहना था कि विजय और उनके बीच हुई बातचीत को गलत तरह से लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वो विजय को 100 बार क्या 1000 बार भी शादी करने के लिए प्रपोज करने को तैयार हैं। वह अपने पति से बेहद प्यार करती हैं। अगर विजय उनसे प्यार न करते तो दोनों की शादी कैसे होती।

अपने पोस्ट में रश्मिका ने यूजर्स से बेवजह बातें बनाने और बिन मांगे सवाल देने से बचने के लिए भी कहा। पूरी खबर यहां पढ़ें:

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में हुई थी। इस प्राइवेट सेरेमनी में दोनों के परिवार समेत करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। शादी के बाद दोनों ने हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा था।