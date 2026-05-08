तमिल अभिनेता और राजनेता विजय के समर्थकों में उस समय जश्न का माहौल बन गया जब उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) तमिलनाडु चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए अभी भी करीब 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इसी वजह से राज्यपाल Rajendra Arlekar ने फिलहाल शपथ ग्रहण प्रक्रिया को रोक रखा है। उन्होंने विजय से 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण देने को कहा है, तभी सरकार बनाने की अनुमति मिल सकेगी।

इसी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें विजय को Honourable Chief Minister C Joseph Vijay यानी माननीय मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कहा गया।

India's first time CM title card for actor ! #TVKVijay‌ 🥵🥵 pic.twitter.com/vHqDuRenku — 𝗚𝗥𝗜𝗠_𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗘𝗥 ᴶᴱᴱⱽᴬ (@leodas_jeeva) May 6, 2026

यह वीडियो Ahimsa Entertainment द्वारा जारी किया गया बताया जा रहा है और इसे KG Cinemas में भी बड़े पर्दे पर चलाया गया। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

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7 मई को थिएटर के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें विजय के प्रशंसक सीटियों, डांस और तालियों के साथ जश्न मनाते दिखे।

वीडियो की शुरुआत Honourable Chief Minister C Joseph Vijay टेक्स्ट से होती है, जिसके बाद विजय के पुलिस अवतार वाले कई दृश्य दिखाई देते हैं। इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म Jana Nayagan का टाइटल स्क्रीन पर आता है।

वीडियो के आखिर में KG Cinemas की ओर से धन्यवाद संदेश भी दिखाया गया। शुरुआत में कई लोगों ने इसे फैन-मेड या AI से बना वीडियो बताया, लेकिन KG Cinemas से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि यह वीडियो किसी फैन ने नहीं बनाया था। सूत्र के मुताबिक यह वीडियो ‘Jana Nayagan’ फिल्म की प्रोडक्शन साइड से भेजा गया था।

सूत्र ने कहा, “यह फैन-मेड वीडियो नहीं है। हमें यह ‘Jana Nayagan’ की प्रोडक्शन टीम की तरफ से मिला था। उन्होंने विजय के गानों और विजुअल्स का करीब चार मिनट का मिक्स वीडियो शेयर किया था।”

हालांकि सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो सीधे KVN Productions की तरफ से नहीं भेजा गया था। उनका कहना था कि इसे प्रोडक्शन साइड से शेयर किया गया था और KG Cinemas ने उसमें केवल Jana Nayagan वाला हिस्सा जोड़ा।

बाद में यही वीडियो Ahimsa Entertainment के इंस्टाग्राम पेज पर भी पोस्ट किया गया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि “इतिहास बन चुका है। हमारे थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जबकि कई लोगों ने कहा था कि यह दिन कभी नहीं आएगा।”

पोस्ट में यह भी कहा गया कि Jana Nayagan थिएटरों में तहलका मचा देगी और इसे विजय की जनता के लिए आखिरी भेंट बताया गया।

इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करना नियमों के खिलाफ नहीं माना जा रहा, लेकिन इसे थिएटर में दिखाए जाने पर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। भारत में किसी भी वीडियो या कंटेंट को सिनेमाघरों में दिखाने से पहले Central Board of Film Certification (CBFC) से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है।

CBFC की पूर्व सदस्य Shubhra Gupta ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सर्टिफिकेशन ऐसा कंटेंट थिएटर में नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने पूछा कि चुनाव परिणाम आने के सिर्फ दो दिन के अंदर ऐसा वीडियो कैसे तैयार हो गया और इतनी जल्दी इसे मंजूरी कैसे मिल सकती है।

उन्होंने कहा, “अगर यह निर्माता के निर्देश पर किया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला कब लिया गया? विजय ने अभी तक मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है और बहुमत के आंकड़े को लेकर चर्चा जारी है। ऐसे में उन्हें पहले से मुख्यमंत्री दिखाना गंभीर मामला है।”

उन्होंने आगे कहा कि CBFC इतनी जल्दी किसी कंटेंट को मंजूरी नहीं देता और “किसी ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है।” उनके मुताबिक असली सवाल यह है कि इस वीडियो को बनाने और थिएटर में दिखाने की अनुमति किसने दी।

CBFC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस वीडियो का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अभी तक Jana Nayagan (Theatrical Glimpse) और Jana Nayagan (Video Glimpse) नाम से केवल दो एंट्री दर्ज हैं। वायरल Chief Minister Vijay वीडियो का कोई सार्वजनिक सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता।

इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या यह वीडियो बिना CBFC सर्टिफिकेट के थिएटर में दिखाया गया, और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह गैरकानूनी था।

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