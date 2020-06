Disney Plus Hotstar ने नहीं दिया निमंत्रण तो नाराज़ हुए विद्युत जाम्वाल

Disney Plus Hotstar की तरफ से हाल ही में एक स्टार्स मीट रखी गई। जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट, वरुण धवन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे शामिल हुए। इस प्रोग्राम में निमंत्रण न मिलने से विद्युत जाम्वाल नाराज़ दिखे। दरअसल इस ओटीटी प्लेटफार्म पर ये सभी अपनी फिल्मों के रिलीज को लेकर बात करने के लिए मौजूद हुए थे, यहां विद्युत की फिल्म भी रिलीज होनी है। लेकिन इसके लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। जिस बात से एक्टर सहित उनके समर्थकों में भी नाराज़गी नज़र आई। हाल ही में तरण आदर्श ने एक ट्वीट कर लिखा था, ‘बड़ी खबर अक्षय कुमार, अजय देवगन, वरुण धवन जैसे सितारे एक आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेंगे।’

A BIG announcement for sure!!

7 films scheduled for release but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films, receive no invitation or intimation. It’s a long road ahead. THE CYCLE CONTINUES https://t.co/rWfHBy2d77

— Vidyut Jammwal (@VidyutJammwal) June 29, 2020